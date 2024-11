Inter, nel 2025 addio a Inzaghi: già scelto il sostituto

Il progetto di Simone Inzaghi all’Inter potrebbe concludersi in anticipo perché il tecnico arrivato dalla Lazio nel 2021 che ha anche vinto tanto può pensare ora ad un nuovo futuro.

L’allenatore è in scadenza di contratto nel 2026 con l’Inter ma le strade potrebbero separarsi con un anno d’anticipo considerando che ci sono diverse squadre che pensano a lui soprattutto all’estero. Infatti, una volta terminata questa stagione si proverà a valutare insieme quello che potrebbe essere meglio per tutti.

Perché Inzaghi senza un nuovo accordo con l’Inter può pensare di valutare anche il suo addio per mettere una parola fine a questo progetto nerazzurro e guardare avanti per intraprendere con un anno d’anticipo una nuova strada.

Ad oggi non ci sono contatti per un nuovo rinnovo tra Inzaghi e l’Inter e molto dipenderà da quello che accadrà in questa stagione dove al tecnico viene chiesto ancora di vincere. In tre anni, ad oggi, ha ottenuto 1 scudetto, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppa Italiana ed ha ottenuto una finale di Champions League poi persa 1-0 con il Manchester City.

Eppure in molti si domandano chi possa essere il nuovo allenatore dell’Inter in futuro quando andrà via Simone Inzaghi.

Nuovo allenatore Inter: prenderà il posto di Inzaghi

Tanti i nomi che circolano e che sono in orbita proprio della società nerazzurra che sta studiando i nuovi allenatori del futuro, perché ci sono delle novità importanti che arrivano proprio per quanto riguarda quello che può essere il nuovo allenatore dell’Inter post Inzaghi.

Ad oggi ci sono diversi indizi che portano a pensare che la società nerazzurra possa continuare a puntare sulla scuola italiana per il futuro e ci sono diverse occasioni che spuntano fuori. Perché per il momento Simone Inzaghi è l’allenatore del’Inter ma già nel 2025 o nel 2026 può andar via e per questo si guarda avanti.

Tra i nomi che spuntano fuori ci sono su tutti quelli di chi sta facendo benissimo come Palladino, Gasperini e Baroni che possono essere la prossima scelta dell’Inter per il nuovo allenatore dopo Inzaghi.

Attenzione anche a qualche pista straniera o chi al momento è senza squadra come Allegri e Mancini che vantano un grande rapporto con il presidente Marotta.

Più passeranno i giorni e più ci sarà un quadro sempre più limpido di quella che sarà la visione dell’Inter del futuro e della posizione di Simone Inzaghi che può lasciare l’Inter nei prossimi anni.