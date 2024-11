Esonero in Serie A: fatale la terza sconfitta, può tornare Pirlo

Un’altra sconfitta, che complica le cose per il club e che dopo la sosta potrebbe vedere un altro allenatore in panchina, con l’esonero che scatta.

Perché la terza sconfitta di fila accende riflessioni interne al club di Serie A che, al fine di evitare di veder precipitare la propria situazione in classifica, potrebbe scegliere di procedere con l’esonero del proprio allenatore.

La scelta sul licenziamento era già maturata ad inizio stagione quando, in una complessa situazione vissuta nel primo mese, aveva portato al possibile esonero che potrebbe comunque consumarsi a distanza di tempo. In questo momento la squadra è coinvolta in una situazione difficile di classifica e la società, magari prima o dopo la sosta, potrebbe scegliere di esonerare il proprio allenatore.

Serie A, si valuta l’esonero: ore di valutazione dopo la terza sconfitta

Dopo la terza sconfitta di fila, quelle di questa notte, sono ore di valutazione ai danni di uno degli allenatori che aveva ben fatto la passata stagione, tanto da convincere il club a sceglierlo per il progetto attuale.

Alla fine le cose non vanno proprio benissimo considerando che, in questa undicesima giornata di Serie A, è arrivata la terza sconfitta di fila.

Non che con la Lazio si cercassero i tre punti, ma la classifica attuale vede il Cagliari raggiunto a nove punti dal Genoa e in una situazione complessa, considerando che i sardi sono soltanto ad un punto di vantaggio nei riguardi delle tre squadre in zona rossa, della retrocessione. Pertanto, Davide Nicola è a rischio esonero e sono diversi gli allenatori pronti a subentrare.

Esonero possibile in Serie A: tra i candidati spunta Pirlo

C’è Pirlo tra i possibili candidati per sostituirlo in Serie A, secondo quelle che sono le voci circa il calciomercato degli allenatori che, in questo momento, sono liberi. Tra questi, infatti, c’è anche l’ex Sampdoria. Con i blucerchiati è ancora legato contrattualmente ma, di fronte alla grande occasione in Serie A, Pirlo potrebbe decidere di tornare nel massimo campionato italiano, dopo l’esperienza passata con la Juventus, che portò ad uno degli ultimi trofei vinti in bianconero. Dopo di lui solo la Coppa Italia con Max Allegri per i bianconeri, al termine dell’ultima stagione. Dunque potrebbe tornare ad alti livelli dopo l’avventura di poco più di un anno passato alla Sampdoria, per tornare in Serie A dove al Cagliari gli verrebbe data l’opportunità di tornare ad allenare, qualora dovesse essere esonerato Davide Nicola.

Pirlo piace anche ad un altro club: le ipotesi

Le ipotesi per Andrea Pirlo lo vedono protagonista non solo per quanto riguarda il Cagliari, ma con le voci che lo legano anche ad un’altra destinazione, sempre in Italia. Non in Serie A, ma al Modena, in Serie B. Da capire se Pirlo accetterà o meno il progetto dei canarini o se attenderà appunto, la grande chiamata in Serie A.