Brutto gesto dopo la sostituzione: può finire in tribuna, cos’è successo

Non sono state belle immagini sulla reazione del calciatore, le hanno commentate a Dazn nel corso della sfida giocata in Serie A.

Il centrocampista può finire in tribuna per punizione, considerando che ci sarà la sfida in Europa e poi in Serie A di nuovo, nel prossimo week-end, prima della sosta.

Non è stato bello vedere il gesto rabbioso, dopo la sostituzione e il suo allenatore, al termine del match, chiarirà quel che è successo tra il calciatore che è stato sostituito e lui, se la reazione era dettata dalla sostituzione o dalla prestazione opaca, che non avrebbe soddisfatto appunto il francese.

Brutta reazione dopo il cambio: è successo in Serie A

In Serie A si è completata quella che è la giornata di campionato, l’undicesima, che ha dato ulteriori movimenti in classifica. In campo oggi in Serie A è tornato anche Mario Balotelli, ma sono diverse le notizie che vengono fuori da questo posticipo di lunedì che vede coinvolte sei squadre in tre partite.

Nella serata di questo lunedì si è giocato il match tra Lazio-Cagliari, concluso non con poche polemiche a causa del doppio cartellino rosso, in un non niente, nei momenti concitati del finale di partita. Yerri Mina e Adopo hanno salutato il campo a causa di un doppio episodio particolare. Lo “strizza-capezzoli” di Mina è stato sanzionato con il doppio giallo, Adopo ha protestato ed è stato doppio rosso. Ma ciò che finisce sotto la lente di ingrandimento è la reazione poco pacata del centrocampista della Lazio, non piaciuta, dopo la sostituzione.

Eppure, una volta uscito, la Lazio ha segnato proprio con la rete di Zaccagni, entrato al suo posto. Poco pacata – e non è la prima volta che reagisce così in un momento di rabbia – la reazione di Guendouzi che, dirigendosi in panchina, ha scalciato le bottigliette a bordocampo, sfogando così la sua frustrazione a causa di una prestazione non eccellente e di un cambio che non avrebbe voluto, molto probabilmente. Baroni lo redarguirà, probabilmente, negli spogliatoi.

Il brutto gesto alla sostituzione: cos’è successo a bordocampo

Non l’ha presa benissimo, al momento del cambio, Mateo Guendouzi. Il calciatore francese della Lazio non ha fornito una prestazione eccellente ed è questo probabilmente che, dopo la sostituzione, gli ha fatto sfogare tutta la sua rabbia, al momento del cambio di Baroni che ha inserito Zaccagni al suo posto. Stesso Zaccagni che ha segnato su calcio di rigore pochissimi attimi dopo. E adesso Baroni, chiarendo prima tutto ai microfoni della stampa, dovrà poi valutare se comminare una punizione con tribuna in Europa ai danni di Guendouzi, oppure no.

Il calciatore scalcia tutto dopo il cambio: non è la prima volta, il precedente

Non è la prima volta che perde le staffe, Mateo Guendouzi. Il centrocampista francese, in un video diventato virale di recente e negli spogliatoi della Lazio, aveva sfondato addirittura una parete. Immagini non belle in Lazio-Cagliari e sulle quali, la Lazio, potrebbe prendere dei provvedimenti.