Colpo a zero Calabria: via dal Milan e permanenza in Serie A

Il colpo di calciomercato in Serie A porterebbe a Davide Calabria, che vedrebbe così conclusa la sua esperienza al Milan.

Il calciatore rossonero, nella prossima finestra di calciomercato diventerà uno degli oggetti del desiderio per il mercato in Serie A e il motivo è legato alla possibilità che si attiverà di essere prelevato a costo zero, mettendo nero su bianco la possibilità di acquistarlo dalla lista degli svincolati.

Perché, non rinnovando con il Milan, non appena terminerà la stagione e precisamente il primo luglio 2025, sarà libero di diventare un nuovo giocatore “rivale” in Serie A proprio del Milan. Perché la voglia di Calabria è sì quella di restare a vivere a Milano, ma comunque restare in Italia, dove tornerebbe a giocarsi una chance per la Nazionale. Sono diversi i club che potrebbero puntare su di lui, anche se da rivali proprio del suo Milan.

Calciomercato: Calabria può dire addio al Milan dopo undici anni

Una vita passata a Milano, non ha mai lasciato Milanello e ne è diventato capitano. Con l’arrivo di Emerson Royal e con una condizione fisica non proprio ottimale, ha perso il posto Calabria e, col rinnovo in fase di stallo, è difficile ipotizzare una sua permanenza proprio al Milan.

Il classe ’96 da quando è entrato a far parte della famiglia Milan non è più uscito, tant’è che la sua scalata è partita dal 2013/2014 e dopo più di dieci anni sta concludendo, senza rinnovo, la sua esperienza al Milan. Ma non con la Serie A.

Perché è da capire cosa succederà con le volontà che sono state ribadite: la priorità è il Milan, per Davide Calabria. Ma senza volontà di rinnovo da parte dei rossoneri e senza la voglia di metterlo al centro del progetto, arriverebbero per lui altre occasioni in Serie A, nel “bel mezzo” della sua carriera, considerando i 28 anni che saranno compiuti il prossimo sei dicembre.

Chi prende Calabria: c’è una rivale su tutte

A parlare della situazione legata a Davide Calabria è Tuttomercatoweb che spiega come si tenterà, da parte di Calabria, di risolvere la complessa situazione col Milan, legata al rinnovo. Per ora offerte non sarebbero arrivate, né dal Milan, ma neppure dai club di Serie A. Sono ipotizzabili però le squadre pronte a mettere nero su bianco un accordo a zero. Tra questi, massima attenzione al Napoli di Antonio Conte che per dare un’alternativa a Di Lorenzo o per farlo “scivolare” nel centrocampo a cinque, dando a Calabria un ruolo da centro-destra nella difesa a tre con Rrahmani e Buongiorno, potrebbe puntare proprio sul grande colpo a zero dal Milan.

Ultime su Calabria: Napoli e non solo, le ipotesi

Oltre al Napoli, sicuramente non l’Inter, ma c’è un’altra rivale del Milan che potrebbe prenderlo. Si tratta della Juventus, che ha bisogno di sistemare qualcosa sulla corsia di destra, dopo non poche difficoltà avute con Thiago Motta in questo primo scorcio di campionato.