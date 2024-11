Leao via a gennaio, mossa di Mendes: il Milan è d’accordo

Un vero caso quello che riguarda Rafa Leao e il Milan. Perché il talento portoghese sembra ormai essere arrivato al capolinea della sua avventura in rossonero.

Si è parlato tanto, forse fin troppo di Leao e per questo motivo che ora bisogna affrontare la situazione il prima possibile. Perché il giocatore portoghese in questo momento non sta vivendo una situazione facile con il Milan e il club rossonero ha intenzione di dare dei segnali forti, si aspetta una risposta dal giocatore.

E’ tempo di affrontare la situazione per il Milan che ora vuole cercare in tutti i modi di tirare fuori da Leao la sua migliore forma fisica e mentale, ora avrà il primo esame con il Real Madrid ma si continua a parlare di quello che può essere l’addio del calciatore portoghese da un momento all’altro.

Addirittura si parla di Leao che può lasciare il Milan a gennaio, perché nel futuro del giocatore ci sono diverse società che sarebbero disposte a puntare su di lui in maniera forte e per questo motivo che ora c’è grande attesa e anche il ruolo del procuratore Jorge Mendes diventa decisivo.

Calciomercato Milan: Leao via a gennaio, la mossa

Quello che sta vivendo Rafa Leao è una situazione difficile da gestire e per questo il Milan può pensare di vendere il giocatore se non dovesse avere una reazione, perché in rosa diventerebbe un problema e in più potrebbe ritrovarsi anche con una svalutazione di prezzo che danneggerebbe anche il club.

Intanto, il noto e potente procuratore Jorge Mendes non è più l’agente di Leao ma può andare a ricoprire un ruolo davvero importante. Già nel mercato di gennaio Mendes può portare via Leao dal Milan e pare che stia facendo di tutto per riuscire a completare questo tipo di operazione.

Leao piace tanto al Barcellona che può arrivare a mettere sul piatto a gennaio un’offerta da 60 milioni di euro più l’aggiunta di qualche giocatore (negli ultimi giorni si è parlato di Ansu Fati). Ma ad oggi sembra distante dalla valutazione che fa il club rossonero 120 milioni per il portoghese.

Inoltre, al momento con in rosa Yamal, Raphinha e Lewandowski, anche l’allenatore Flick fa sapere che non è il caso di svenarsi per un giocatore come Leao di cui non ha bisogno. Il Milan quindi è d’accordo ad aspettare il giocatore quest’anno e valutare quindi una cessione in estate, salvo sorprese andrà così.