Calciomercato, prendono Salah a zero: intreccio con Leao

Mohamed Salah lascerà il Liverpool in estate alla scadenza del contratto: è pronto un nuovo accorod a parametro zero che coinvolge anche Leao.

L’attaccante egiziano del Liverpool è di gran lunga uno dei calciatori più determinanti e forti del panorama mondiale. Negli anni ha avuto uno sviluppo incredibile, riuscendo ad arrivare su vette impensabili, forse, quando giocava in Italia con le maglie di Roma e Fiorentina. Oggi è considerato da tutti uno dei calciatori più importanti della storia del Liverpool e per questo il suo futuro fa gola a tutti i top club.

Alla fine di questa stagione, Mohamed Salah lascerà il Liverpool alla scadenza del suo contratto: ci sono già club pronti a tesserarlo subito.

Calciomercato, prendono Salah a costo zero

Il nome di Salah è da accostare a quello dei grandi campioni che hanno scritto pagine di storia del calcio mondiale: l’egiziano ora torna a far parlare di sé per il futuro ancora incerto che presto verrà reso ufficiale.

Le qualità di Mohamed Salah sono indiscutibili e sono sotto gli occhi di tutti. Negli anni al Liverpool è stato determinante sia per tornare a vincere la Premier League che per vincere la Champions League e Jurgen Klopp lo ha trasformato definitivamente in un top player di livello altissimo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Mohamed Salah è già pronto a firmare un nuovo contratto da calciatore svincolato: si stanno muovendo passi importanti verso la prossioma stagione.

Salah e l’intreccio con Leao: cosa succede sul mercato

Mohamed Salah a costo zero è un colpo da sogno per tutti i top club mondiali. Di recente ha annunciato che non ci sono stati contatti con il Liverpool per discutere del rinnovo del contratto e per questo motivo lascerà la squadra inglese alla fine della stagione a costo zero. Il suo annuncio era stato un avviso ai top club che sono interessati al suo innesto ma anche ai Reds, ovvero che non resterà fermo ad aspettare.

Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona sta pensando a Mohamed Salah per rinforzare ancora di più l’attacco nella prossima stagione. E cosa c’entra l’intreccio con Leao? Il portoghese del Milan è l’alternativa del Barça a Momo Salah. Se non dovessero riuscire a trovare l’accordo con l’ex Roma, allora si fionderanno su Leao.

Il Liverpool, intanto, ha deciso di ripensarci e sta iniziando a muovere i primi passi concreti per offrire un rinnovo di contratto a Salah così da permettergli di concludere la sua carriera in Premier League. Deciderà Salah se firmare o provare una nuova esperienza.

Leao o Salah: il Barcellona non bada a spese

Il Barcellona vuole un attaccante come Mohamed Salah, veloce, rapido, funambolico e capace di creare superiorità numerica in ogni situazione di gioco. Per questo la dirigenza si sta già muovendo per portare l’egiziano in maglia blaugrana.

Nel caso in cui non riuscissero ad arrivare a Mohamed Salah, la prima alternativa sarà Leao, in discussione perenne con il Milan e desideroso di cambiare maglia: i blaugrana potrebbero offrire circa 60-70 milioni per il portoghese.