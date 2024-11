Un altro infortunio e tegola: salta il derby di Torino, tempi lunghi

La Serie A vede un altro infortunio, sempre a Torino, dopo quello al crociato che ha letteralmente cambiato la stagione al club piemontese.

Un’altra bruttissima situazione, che viene fuori poco prima della sosta per le Nazionali e che coinvolge la società, costretta all’emergenza infortuni a causa dell’altra tegola che è venuta fuori, al seguito dell’ultima giornata di campionato.

Salterà quasi sicuramente il derby di Torino nel prossimo week-end, secondo quel che si racconta in merito agli esami strumentali che si sosterranno a Torino, dopo l’infortunio in campo che non gli ha permesso di completare il match. La situazione è stata raccontata nel corso di questo pomeriggio e, dovendo cambiare tutto nella formazione titolare, sarà totale emergenza per un reparto dell’undici scelto dal tecnico.

Un altro infortunio, che tegola: salta il derby, la notizia

Non può neppure andare in Nazionale, nonostante la convocazione del Commissario Tecnico, perché è a forte rischio pure la sua partita nel week-end, prima proprio della sosta.

Uno dei migliori calciatori della rosa, dopo l’infortunio già maturato dell’altro giocatore tra i più importanti della rosa, sarà probabilmente assente in Juventus-Torino.

Il club spera possa trattarsi di un recupero breve, ma rischiano di essere lunghi i tempi. Spera, il club stesso, che l’attaccante si sia fermato giusto in tempo nell’ultima partita giocata, al fine proprio di non peggiorare le sue condizioni. Il problema ai flessori della coscia sinistra, spinge il calciatore all’assenza nel prossimo week-end, in ogni caso, tra Juventus-Torino.

Infortunio e condizioni: cos’è successo al calciatore

La notizia che arriva nel corso della serata è poco confortante per il Torino, che perderebbe così Che Adams, per infortunio. A causa del problema venuto fuori in Torino-Fiorentina, nell’ultima partita giocata in casa, Adams rischia di non esserci per il derby della Mole, tra Juventus-Torino. Sperano in ogni caso, i granata, di poter escludere ogni tipo di lesione. Altrimenti i tempi andranno oltre il rientro a fine novembre, dopo la sosta, allungandosi pure al mese di dicembre.

Giallo su Juve-Torino: ma convocato in Nazionale nonostante l’infortunio

Nonostante l’infortunio annunciato e con l’assenza a serio rischio per Juve-Torino, per Che Adams, nelle ultime ore il CT della Scozia, Steve Clarke, ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro la Croazia e della Polonia. Nelle sfide valevoli per la Nations League, figura anche il nome del centravanti del Torino, sorprendendo così Vanoli e l’ambiente granata, considerando che il calciatore non sta poi così bene.