Serie A: brutto infortunio nel week-end, tempi lunghi per il capitano

Il capitano ha subìto un brutto infortunio, lasciando la sua squadra “senza fascia”, secondo quanto racconta il club di Serie A.

Nel comunicato ufficiale da parte del club italiano, la notizia sulle condizioni e sui tempi di recupero, per il calciatore italiano.

Una brutta notizia, in un momento del campionato dove non ci voleva, considerando che i tempi saranno lunghi per uno dei calciatori più importanti della rosa. A svelarlo, attraverso una nota ufficiale, il club di Serie A.

Infortunio in Serie A: brutte notizie sui tempi di recupero

Nel week-end si gioca l’undicesima giornata di campionato e il club, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato il trauma contusivo-distorsivo per il proprio capitano.

Attraverso degli esami strumentali, ai quali è stato sottoposto il calciatore, nonché capitano del club azzurro, è stata evidenziata l’entità del suo infortunio. Un problema che rischia di compromettere questa parte di stagione, considerando il valore che ha il calciatore, all’interno delle scelte del proprio tecnico.

Tant’è che l’ex centrocampista del Napoli e capitano dell’Empoli, ha ottenuto fino a questo momento, sette apparizioni in Serie A e due in Coppa Italia, rappresentando uno dei quasi imprescindibili del nuovo allenatore che, in questa prima parte di stagione, ha ben figurato in azzurro. L’infortunio di Grassi però vede i lunghi tempi di recupero, come si intuisce dal comunicato ufficiale dell’Empoli.

Il comunicato ufficiale sull’infortunio del capitano azzurro

Il capitano azzurro, centrocampista dell’Empoli, ha subìto un infortunio alla caviglia destra. Quanto segue, è il comunicato ufficiale del club toscano: “L’Empoli annuncia che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Alberto Grassi, hanno evidenziato il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Pertanto, ha già cominciato il percorso riabilitativo assieme allo staff medico del club azzurro”.

Ultime dopo l’infortunio: quando torna il capitano? I tempi di recupero

Il capitano dell’Empoli, Alberto Grassi, ha subìto dunque un infortunio che lo terrà fuori dai giochi per un po’. La cosiddetta “fortuna nella sfortuna” vuole che il capitano dell’Empoli sarà assente proprio nel periodo di sosta per le Nazionali. E dunque, saltando i prossimi due impegni con l’Empoli, D’Aversa non conterà su di lui fino alla fine della stessa sosta. I tempi di recupero sono di un mese circa, almeno. Spera, il tecnico dei toscani, di riaverlo a disposizione non appena si rientrerà a giocare in Serie A, dopo le sfide che si disputeranno appunto in Nazionale, nella sosta tra due settimane. Salterà, lo stesso Grassi, le partite contro il Como di questa undicesima giornata di Serie A e poi anche Lecce-Empoli di venerdì.