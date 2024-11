Grave errore al VAR a favore della Juve: il precedente con l’Inter

Disparità di giudizio, in quello che è l’errore grave a questo punto, al VAR, non sanzionato dal direttore di gara.

Un giornalista in Italia ha spiegato quelle che sono le immagini in presa diretta di ciò che è accaduto per Udinese-Juventus, con un episodio controverso e a quanto pare grave, molto simile a ciò che si mostra poi nella passata stagione, nel precedente con l’Inter.

Il fallo in area di rigore non sanzionato, neppure con richiamo al VAR, che manda su tutte le furie il popolo interista, per il “favore” alla Juventus, nella discussione sulla moviola. A Dazn – e viene criticato anche questo dal giornalista sui social – spiegano che è una normale situazione di gioco. Una situazione che però, appunto, ricorda quella venuta fuori a sfavore, invece, dell’Inter.

Udinese-Juventus: VAR protagonista, episodio grave

Risulterebbe grave, secondo quanto denunciato dal giornalista Ziliani, quanto succede nel corso di Udinese-Juventus.

Perché, a sfavore dei friulani, non sarebbe stato sanzionato con la massima punizione il fallo in area di rigore, in quello che è successo nello scontro tra Michele Di Gregorio e il giocatore dell’Udinese.

Colpito infatti in uscita, dal portiere della Juventus, il calciatore è finito a terra ma senza vedere l’intervento del direttore di gara, tantomeno del VAR, che ha lasciato correre. Questo, per un motivo legato alla passata stagione e nell’episodio a sfavore dell’Inter, ha acceso non poche polemiche tra i tifosi interisti, che hanno preso d’assalto oltretutto la stessa pagina del giornalista.

L’episodio a sfavore dell’Udinese: è successo nella sfida con la Juve

Coinvolta l’Udinese, ma anche l’Inter, per quanto si commenta nel post-partita di Udinese-Juventus. L’episodio vede l’impatto di Michele Di Gregorio sul calciatore friulano Payero e che, a differenza di quanto successe nella passata stagione nell’uscita che fu definita “imprudente” da parte di Sommer su Nzola, non è stato sanzionato con calcio di rigore. E Ziliani, a tal proposito, scrive: “A Dazn naturalmente dicono che non è altro che un normale scontro di gioco. Da Alice del Paese delle meraviglie è tutto”. E ancora: “Linea alla pirateria che uccide il calcio”. Molto polemico il commento, con le immagini postate, che seguono.

Le parole polemiche sull’episodio al VAR in Udinese-Juve

Rincara la dose, il giornalista Paolo Ziliani, sull’episodio controverso al VAR in Udinese-Juventus: “A Firenze, in occasione del rigore, l’arbitro non aveva fischiato nessun fallo perché Sommer era intervenuto prima sul pallone. A quel punto, richiamo al VAR e poi calcio di rigore per condotta imprudente. In Udinese-Juve il portiere non arriva mai sul pallone e l’intervento è imprudente. Ma il VAR se ne sta zitto, dopo il fallo fischiato a Payero. Ma è tutto giusto, così ci dicono”.