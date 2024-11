Pirlo torna in panchina dopo l’esonero: contatti in corso

Dopo il recente esonero, la società ha deciso di affidare la squadra ad un profilo esperto che possa dare una scossa a tutto l’ambiente.

Per questo motivo la scelta sarebbe ricaduta su Andrea Pirlo, anche se al momento l’allenatore italiano non sarebbe stato ancora ufficializzato. Le parti starebbero ancora discutendo gli ultimi dettagli di un accordo che non sembrerebbe essere in discussione, anche se fino a quando non ci saranno le firme sui contratti potrebbe accadere di tutto.

A fronte di questo la società starebbe valutando anche un profilo alternativo ad Andrea Pirlo, anche se l’ex Sampdoria al momento sembrerebbe essere il preferito di tutti: squadra, società ed ambiente.

Andrea Pirlo torna in panchina dopo l’esonero

Andrea Pirlo potrebbe presto tornare ad allenare dopo l’esonero ad inizio stagione dalla Sampdoria. Nonostante questo, il curriculum dell’italiano non è stato macchiato più di tanto, anche perché nel corso di questi mesi il suo nome sarebbe stato accostato a diverse panchine importanti.

L’ex Juventus ha però aspettato fino all’ultimo il progetto e la squadra giusta, che finalmente sembrerebbe aver bussato alla sua porta negli scorsi giorni. Ovviamente prima di parlare di accordo sicuro ce ne vuole, anche perché ci sarebbero diversi fattori e condizioni da prendere in considerazione, ma l’impressione è che sia stata intrapresa la strada giusta, con Pirlo desideroso e carico di tornare in panchina per dimostrare quanto in blucerchiato non gli è stato permesso. Le parti nel corso di queste ore si raggiorneranno per trovare una quadra definitiva, con i prossimi giorni che saranno decisivi sotto questo punto di vista.

Stando dunque a quanto riportato da Sky Sport, per sostituire Bisoli, esonerato nella giornata di ieri dopo un inizio di stagione traumatico della squadra, il Modena starebbe pensando ad Andrea Pirlo, con il quale si potrebbero intensificare i contatti nelle prossime ore. Occhio che l’ex Sampdoria non sarebbe però l’unica soluzione per la panchina dei Canarini.

Pirlo primo nome per la panchina: l’alternativa

Andrea Pirlo è il nome in cima alla lista dei desideri del Modena per sostituire l’esonerato Bisoli. L’ex Juventus e Sampdoria, però, potrebbe essere difficile da raggiungere, soprattutto per una questione economica, anche se l’allenatore sembrerebbe aver parto alla possibilità di sedersi sulla panchina dei Canarini.

Nelle purissime ore si scoprirà e capirà di più, anche se il Modena si sarebbe iniziato a muovere di conseguenza valutando delle alternative. Tra i vari nomi in lista, il club emiliano starebbe valutando anche quello di Leonardo Semplici. Nel frattempo, scrive Sky Sport, la squadra è stata temporaneamente affidata a Paolo Mandelli, attuale allenatore della primavera gialloblù.