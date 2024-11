Pazza idea Pirlo dopo l’esonero: può arrivare subito in panchina

Notizia a sorpresa legata all’esonero in Serie A con Andrea Pirlo sostituto in panchina.

Ha dell’incredibile, se si pensa che lo stesso Pirlo era al centro del progetto della Sampdoria fino a non poco tempo fa e, sotto contratto ancora con i blucerchiati, potrebbe clamorosamente rinunciare ai soldi della Samp – clamoroso non per una questione economica -, per firmare subito con un club italiano.

La notizia riguarda l’ex Juventus che era stato inserito tra i possibili candidati anche per un posto alla Juventus Next Gen, al posto di Montero, che rischia la panchina. Ma non passerà di nuovo in bianconero e neppure per i livelli della Serie C, ma in categorie superiori, considerando quanto spiega Nicolò Schira, che rivela i due nomi principali per il posto in panchina.

Pirlo in panchina: la pazza idea dopo l’esonero

Andrea Pirlo in auge per sedersi sulla panchina di un club italiano. Lo spiega la stessa fonte, che svela quelli che sono i due principali candidati per la scelta in panchina.

Secondo Schira, infatti, il club sarebbe a caccia di un nuovo allenatore e, stimato dal ds, la pazza idea porterebbe all’ex campione del Mondo 2006 e fuoriclasse assoluto di Milan e Juve, tra le diverse squadre dove ha giocato Pirlo.

A prenderlo in panchina, potrebbe essere il Modena. Il direttore sportivo Castellani lo stimerebbe a tal punto di dargli modo di sciogliere il contratto con la Sampdoria, per prenderlo nell’immediato, risalendo così la classifica per quella che è la complessa situazione che stanno vivendo in Serie B, i canarini.

Pirlo in Italia: la notizia sul ritorno in panchina

La notizia sul ritorno in panchina vede Andrea Pirlo infatti protagonista della scelta che potrebbe fare il Modena. Il club in Serie B potrebbe prendere Pirlo e mettere in piedi un progetto importante a lungo termine. Prima sistemare le cose in questa stagione e poi prendersi la briga di realizzare un progetto con la Serie A nel mirino in due o tre anni, se sarà possibile attraverso il lavoro di questa stagione.

Pirlo e non solo: possibile un grande ritorno in panchina

Oltre al nome di Andrea Pirlo, figura quello di un altro allenatore che non si vede da un po’ in Serie A, ma che è stato uno dei tecnici attenzionati anche dalle big, per quanto di buono aveva fatto in passato. Può ripartire dal Modena ed è la via più percorribile per il Modena – che sogna comunque Pirlo – e che vede il nome di Leonardo Semplici come possibile nuovo allenatore del club.