Pirlo torna in panchina: firma subito dopo l’esonero

Esonerato dalla Sampdoria ad inizio stagione, Andrea Pirlo sembrerebbe essere pronto a mettersi in gioco alla guida di una squadra importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’italiano sarebbe addirittura in trattativa anche avanzata con la dirigenza, che non deve fare altro che ufficializzare l’esonero per accogliere al club l’ex tecnico blucerchiato. Da capire quando questo scenario si realizzerà, ma l’impressione è che oramai si tratterebbe essere davvero di una mera questione di giorni, se non addirittura ore, visto che i dialoghi fra le parti potrebbero portare ad un accordo già nella giornata di domani.

Andrea Pirlo starebbe spingendo affinché tutto questo si risolva il prima possibile, anche perché la voglia di rimettersi in gioco e zittire le critiche è tanta.

Nuova squadra per Andrea Pirlo: svelata la destinazione

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, come confermato dal fatto che nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

Nonostante le cose non stiano andando poi così male rispetto a quanto si potrebbe credere, la società potrebbe presto decidere di esonerare il tecnico per via una serie di divergenze che non permetterebbero al rapporto di andare avanti. Le parti starebbero comunque provando a ricucire il tutto, anche perché le basi per fare bene ci sono, ma l’impressione è che oramai la strada intrapresa porterà ad una separazione che per certi aspetti è anche inevitabile. A fronte di questo la dirigenza si sarebbe subito messa alla ricerca di un nuovo allenatore, individuando in Andrea Pirlo il profilo perfetto al quale affidare la squadra per il proseguo della stagione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, l’italiano potrebbe presto diventare il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers, storica compagine scozzese che al momento occupa il terzo posto in classifica della Premiership, a 6 punti dalla due capoliste Celtic ed Aberdeen.

Pirlo firma subito dopo l’esonero

Stando alle ultime notizie, dunque, il belga Philippe

ha le ore contate in quel di Glasgow, nonostante i comunque positivi risultati ottenuti in questo inizio di stagione. Ciò che porterebbe i Blues a cambiare in panchina sono gli oramai deteriorati rapporti con l’ex Monaco, protagonista già in estate di una serie di uscite pubbliche che non sono decisamente andate a genio alla dirigenza, che ora avrebbe però la possibilità di sostituirlo. Staremo a vedere.