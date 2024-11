Juventus, flop Vlahovic: 40 milioni per il sostituto

La Juventus sta iniziando a cercare il sostituto di Dusan Vlahovic che non riesce a incidere e non convince: andrà via in estate.

L’attaccante serbo è in un periodo negativo e non riesce a prendersi definitivamente la Juventus come tutti si aspetterebbero. Le sue qualità sono e restano di altissimo livello ma con le idee di gioco di Thiago Motta è evidente che non si sposino bene e che non riesca mai a dimostrae il suo valore effettivo. I tifosi della Juventus iniziano a essere stachi e molto critici nei confronti di Vlahovic che ora rischia la cessione in estate.

ll futuro di Vlahovic alla Juventus è in discussione e il club bianconero si è messo già alla ricerca del sostituto perfetto.

Calciomercato Juventus, Vlahovic verso la cessione

La situazione di Dusan Vlahovic è da tenere sotto controllo in casa Juventus. L’attaccante serbo fino a questo momento non è riuscito a incidere quanto avrebbe voluto e soprattutto per come si sarebbe aspettata la piazza bianconera dall’innesto di Thiago Motta.

Le prestazioni di Vlahovic sono estremamente altalenanti e per questo attira su di sé critiche di ogni genere. Se si vuole vincere bisogna avere a disposizione un reparto offensivo sempre in grande spolvero e in questo la Juve sta andando in difficoltà.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus pensa seriamente alla cessione di Vlahovic e potrebbe non portare avanti la trattativa per il rinnovo del contratto.

Via Vlahovic: la Juventus ha scelto il sostituto

A fine stagione la Juve può cedere Vlahovic. In questo momento si parla continuamente del possibile rinnovo di contratto per spalmare su più anni la cifra di 12 milioni a stagione che dovrà percepire ma non è da escludere uno scenario anche più pesante per il mondo bianconero: la cessione del serbo.

Cristiano Giuntoli si è già messo alla ricerca di un nuovo attaccante e, secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino Kolo Muani del PSG. L’attaccante francese non è centralissimo nel progetto di Luis Enrique e potrebbe essere una pedina importante per il calcio di Thiago Motta.

Kolo Muani è attaccante più mobile e duttile di Vlahovic, molto più tecnico e un po’ simile a Joshua Zirkzee e potrebbe essere l’arma a sorpresa da sfoggiare per il futuro dei bianconeri.

Kolo Muani alla Juventus: le cifre

Kolo Muani è un nome che piace molto alla Juventus. L’attaccante francese è in uscita dal PSG e potrebbe diventare una pedina importante per i bianconeri qualora dovesse esserci l’addio di Vlahovic. Il PSG lo cederebbe di fronte a un’offerta da 40 milioni di euro, meno della metà del prezzo di acquisto – 95 milioni appena un anno fa – e per la Juve sarebbe un grande acquisto.

Giuntoli è già al lavoro per capire la fattibilità dell’affare e per provare anche ad anticipare i tempi per gennaio, in modo da regalare anche un vice Vlahovic momentaneo a Thiago Motta.