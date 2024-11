Juventus, Vlahovic rischia il posto: Thiago Motta l’ha confermato

Possibile colpo di scena in casa Juventus perché Thiago Motta è pronto a cambiare la sua squadra e ci può essere un’altra forte bocciatura per Vlahovic.

L’attaccante serbo bianconero non solo non trova la via del gol con regolarità ma delude anche e tanto nelle prestazioni. Pochi palloni toccati durante le gare e nemmeno puliti come piacerebbe vedere al suo allenatore che allora sta già lavorando per capire con la società come affrontare questo problema centravanti nella Juventus.

Perché Vlahovic è un caso alla Juve e nonostante non c’è ad oggi un suo vice (Milik infortunato da diversi mesi) può lo stesso rischiare il posto in attesa poi di quella che sarà la mossa del club bianconero per il mercato di gennaio.

Perché Vlahovic è anche il giocatore più pagato della Serie A con 12 milioni netti a stagione e per questo motivo ci si aspetta di più. Inoltre, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e c’è la sensazione che le strade tra le parti si andranno a separare. Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro con la possibilità che alla fine il giocatore vada via dopo essere messo da parte.

Juventus, Thiago Motta ha scelto il vice Vlahovic

Ora si fa spinosa la vicenda Vlahovic perché il giocatore della Juventus inizia a non convincere continuamente e può diventare un vero problema che Thiago Motta vuole risolvere il prima possibile.

Situazione particolare quella che può verificarsi da un momento all’altro perché ora ha già dato dei segnali Thiago Motta confermando quello che può accadere nella sua Juventus, con la possibilità di andare a cambiare il reparto offensivo e con Yildiz che può prendere il posto di Vlahovic.

Infatti, proprio nell’ultima partita giocata contro l’Udinese che è arrivato un chiaro indizio da parte di Thiago Motta che ha tolto Vlahovic dalla partita nel finale e dato spazio a Yildiz nella zona di falso nove.

La conferma arriva anche a fine partita con le dichiarazioni dell’allenatore che ha raccontato quello che può accadere nelle prossime giornate, con Yildiz che può anche andare a ricoprire il ruolo.

Adesso Vlahovic dovrà dare dei segnali perché se non dovesse dare continuità di prestazioni allora che il suo posto può essere messo a rischio con Yildiz pronto a diventare il nuovo centravanti adattato della Juve di Thiago Motta.