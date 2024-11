Infortunio grave prima della partita: le condizioni preoccupano

A poche ore dal fischio d’inizio della delicata sfida di campionato è arrivata una notizia tutt’altro che positiva per tifosi ed allenatore.

Quello che però conta è il fatto che questa sera non scenderà in campo, assenza che costringerà l’allenatore a stravolgere completamente i suoi piani di formazione. Empoli-Como ha dunque spero nelle scorse ore uno dei possibili protagonisti della sfida, visto che Jacopo Fazzini sarà costretto a vedere compagni ed avversari dalla tribuna del Castellani a causa dell’infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai giochi per un po’ di tempo, anche se è tutto da confermare.

L’Empoli ha perso per infortunio Jacopo Fazzini. Il 10 azzurro si è infatti fermato questa mattina nel corso della rifinitura a causa di un problema che sarà rivalutato nelle prossime ore dallo staff medico empolese.

Più nello specifico, stando a quanto riportato dai colleghi di fantacalcio.it, Fazzini ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio muscolare che preoccupa e non poco D’Aversa in vista dei prossimi impegni stagionali. La cosa positiva è che dopo la partita di settimana prossima ci sarà la sosta, quindi il 10 dell’Empoli avrà tutto il tempo per recuperare, ma allo stesso tempo bisognerà capire se verrà convocato o meno dalla Nazionale U21, ma il tutto dipenderà dai risultati degli esami strumentali si sottoporrà nelle prossime ore.