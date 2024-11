Calciomercato Milan, cessione da 45 milioni: scelto il sostituto

Il Milan è già molto attivo sul calciomercato e sulle mosse in entrata e in uscita che possono esserci nei prossimi mesi, tra gennaio e l’estate.

I rossoneri sono in un periodo complicatissimo che ha creato non pochi problemi di natura ambientale, visto che in moltissimi hanno chiesto per diverse settimane l’esonero di Paulo Fonseca e il cambiamento totale che, però, la dirigenza ha deciso di non mettere in atto, dando fiducia all’allenatore che ora sembra iniziare a uscire dalla crisi di risultati che stava iniziando a farsi molto pericolosa.

E nell’ambito dei pericoli c’è anche la questione legata al mercato che spaventa il Milan e rende difficile il futuro: le big pensano all’acquisto del milanista.

Calciomercato Milan, cessione dolorosa: le ultime

La situazione in casa Milan è da tenere d’occhio molto bene per il futuro perché ci sono alcune situazioni che possono cambiare il volto della rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Il futuro del Milan passa sicuramente anche dalle mosse di calciomercato che il club può mettere in atto, in entrata e in uscita. Ci sono molti calciatori tenuti d’occhio dalle big e molti altri che Moncada e Ibrahimovic stanno seguendo: ora si può sbloccare un grosso affare.

Secondo le ultime notizie di mercato di casa Milan, i rossoneri possono perdere l’uomo di punta che piace a due top club europei.

Milan, tutti pazzi di Reijnders: due big all’assalto

Tijjani Reijnders è uno dei migliori della stagione del Milan fino a questo momento. Il calciatore olandese sta dimostrando di essere un centrocampista tuttofare, capace di giocate di altissima qualità sia in zona offensiva che in fase difensiva e per questo motivo è finito nel mirino delle grandi d’Europa.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Barcellona e Manchester City sono fortemente interessate a Reijnders. Non sarebbe un colpo possibile a gennaio perché il Milan non lo cederà, ma in estate le offerte potrebbero far vacillare sia il calciatore che il club.

Acquistato per 20 milioni la scorsa estate, ora Reijnders per il Milan vale almeno 45 milioni, cifre che i due club citati non avrebbero problemi a sborsare e che il Milan potrebbe accettare volentieri solo se sarà il calciatore a spingere per la cessione.

Cessione Reijnders: il sostituto è un gran ritorno

Il Milan farà di tutto per trattenere Reijnders, anche offrirgli ora il rinnovo di contratto a cifre raddoppiate rispetto all’accordo attuale. La società potrebbe offrirgli 3,2 milioni di euro a stagione più bonus per convincerlo a restare nel progetto rossonero e lui per il momento sembra intenzionato ad accettare per proseguire insieme. Ma poi quando arrivano le chiamate di Barcellona e Manchester City…

In caso di cessione di Reijnders, il Milan pensa al clamoroso ritorno di Daniel Maldini. Sta crescendo parecchio a Monza e potrebbe diventare un rimpianto ma la società sta pensando di riacquistarlo per dargli la fiducia che non gli è stata data negli ultimi anni.