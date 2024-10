Calciomercato Milan, scelto il sostituto di Theo: dalla Serie A

Il Milan ha bisogno di un nuovo esterno sinistro e sta provando a strappare un calciatore alla rivale in Serie A: arriva uno “scontento di lusso”.

I rossoneri hanno riscontrato diversi problemi in questo inizio di stagione e per questo motivo si sono messi alla ricerca di nomi nuovi che potessero cambiare e migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca che è stato ben chiaro all’inizio della stagione, dicendosi contento della squadra. Ma non aveva ancora affrontato tutti i problemi che sono nati in questo periodo.

Le ultime notizie di mercato che riguardano il Milan danno anche conforto ai tifosi: la società sta cercando un degno sostituto di Theo Hernandez.

Calciomercato Milan: scelto l’erede di Theo Hernandez

Le difficoltà di Theo Hernandez in questo inizio di stagione sono state molteplici e non solo di carattere tecnico. Il suo apporto alla squadra è stato spesso positivo ma dal punto di vista degli atteggiamenti e delle difficoltà comportamentali ci sono state delle cose da rivedere.

Theo Hernandez è l’unico terzino sinistro a disposizione del Milan. Ha sempre fatto benissimo ma non può mai tirare il fiato e per questo in molte partite rischia sempre di commettere errori di diversa natura.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan si è messo già alla ricerca del sostituto di Theo Hernandez e ha trovato spunto in Serie A.

Milan, colpo Parisi dalla Fiorentina: per gennaio

Fabiano Parisi è uno dei calciatori che più di tutti sta trovando difficoltà in questo inizio di stagione: il Milan prova a strapparlo alla Fiorentina.

L’esterno mancino non ha convinto Raffaele Palladino che lo ha relegato in panchina come riserva e gioca solo pochi spezzoni di partite in Serie A e trova maggiore continuità in Conference League, dove gli avversari sono di caratura inferiore rispetto a quelli affrontati ogni domenica in campionato. Arrivato dall’Empoli con grandi propsettive, Parisi alla Fiorentina non trova troppo spazio e per questo rischia di essere un peso per la Viola.

L’esterno italiano è considerato uno dei più bravi in circolazione e per questo motivo la dirigenza rossonera lo sta studiando da molto vicino per provare ad acquistarlo a gennaio e renderlo una pedina importante per Fonseca.

Parisi al Milan a gennaio: le cifre

Fabiano Parisi al Milan a gennaio può essere un colpo d’oro per i rossoneri. Ha talento da vendere e caratteristiche molto simili a quelle di Theo Hernandez per progressione palla al piede e qualità nel piede mancino.

Parisi sarebbe l’erede perfetto di Theo Hernandez, probabilmente anche per il futuro. La Fiorentina valuta il suo futuro ma chiede non meno di 15 milioni per cederlo a titolo definitivo.