Berardi torna in Serie A: tutto pronto per gennaio

Ritrovato il gol nell’ultimo weekend di Serie B con la maglia del Sassuolo, Domenico Berardi è pronto a tornare a fare la differenza in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, sul 10 neroverde si sarebbe posata l’attenzione di una grande del campionato italiano, presente al Mapei Stadium in occasione della partita contro il Mantova per valutare le condizioni dell’esterno azzurro. Berardi ha dimostrato di essere tornato in condizione, e questo non ha fatto altro che convincere ancora di più la dirigenza a puntare su di lui nel prossimo calciomercato invernale per andare a rinforzare e completare una volta e per tutte l’attacco in vista della seconda parte di stagione.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, perché c’è da prendere in considerazione la volontà del giocatore stesso, ma l’impressione è che ci siano tutti i presupposti affinché questo discorso possa avere un lieto fine.

Berardi torna in Serie A a gennaio: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Domenico Berardi, che dopo il grave infortunio dell’anno scorso sembrerebbe essere finalmente tornato quello di una volta. Ovvio, c’è da pesare questa cosa perché il livello della Serie B non è quello della Serie A, ma presto il 10 del Sassuolo potrebbe tornare a dimostrarlo nel massimo campionato italiano.

Stando alle ultime notizie, infatti, il gol su rigore contro il Mantova avrebbe riacceso alcune importanti sirene di mercato, che potrebbero concretizzarsi già a gennaio. Ovvio, non è ad escludere che Berardi possa anche decidere di rimanere a Sassuolo almeno fino al termine della stagione per ripagare e ricambiare tutta la fiducia di questi mesi, ma allo stesso tempo l’italiano potrebbe non permettersi di non sfruttare un’opportunità del genere nel momento in cui si palesasse, anche perché si starebbe parlando dell’interesse di una grande di Serie A.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, Domenico Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo nel prossimo calciomercato per diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta, che già in passato aveva provato ad ingaggiarlo, come d’altronde confermato dal calciatore stesso in una recente intervista.

Sirene di mercato per Berardi

L’Atalanta ad oggi sembrerebbe essere la principale candidata per Domenico Berardi, anche se il 10 del Sassuolo continua a piacere a mezza Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, la Dea non sarebbe l’unica squadra che potrebbe fare un tentativo per l’italiano nel prossimo calciomercato, con Roma e Juventus.

Ovviamente nel momento in cui la Vecchia Signora dovesse bussare alla porta di Berardi, l’esterno azzurro cederebbe senza neanche pensarci più di tanto, ma il tutto potrebbe però dipendere dal progetto che verrà poi presentato al capitano del Sassuolo, intenzionato a lasciare Reggio-Emilia ma per un qualcosa che lo faccia comunque sentire importante.