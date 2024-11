Berardi di nuovo in Serie A, un club lo prende a gennaio

Clamorosa svolta per quanto riguarda il futuro di Domenico Berardi che ora è pronto a cambiare definitivamente la sua carriera dando una svolta, ci sono delle nuove notizie importanti su chi in Serie A può comprarlo a gennaio.

Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio in merito a quello che è stato il grande ritorno al gol dell’attaccante che dopo il grave infortunio si sta rimettendo in forma al meglio possibile per riconquistare la Serie A, che sia nel mercato di gennaio o con il suo club del Sassuolo che sta lottando in Serie B per ritornare nella massima serie italiana il prima possibile.

Adesso però l’infortunio è messo alle spalle per Berardi che è tornato anche al gol e deciso l’ultima partita di campionato giocata. Sembra ormai messa completamente da parte quella che è stata la rottura del tendine d’Achille, dove in molti sono stati in apprensione per le sue condizioni e per quello che poteva essere il futuro del giocatore.

In estate nessuno si è sentito di puntare su di lui, perché dopo alcuni interessamenti c’è stata grande apprensione per le condizioni di Berardi che tornava da un grave infortunio e per questo i club hanno voluto attendere per vederlo di nuovo in campo.

Calciomercato: Berardi torna in Serie A

Adesso nuovi club possono seriamente pensare a riportare Berardi di nuovo in Serie A già nella prossima sessione di mercato invernale di gennaio perché il giocatore sembra rispondere ora bene da un punto di vista fisico e mentale.

Il suo desiderio sarebbe quello di trovare nuovamente l’interesse di grandi club dopo che è stato contattato da Juventus, Milan e tante altre società in questi anni. Ora può aprirsi davvero una grande occasione per Berardi in Serie A.

Arrivano novità molto importanti dopo in merito al possibile ritorno di Berardi in Serie A dove il giocatore ha il forte gradimento di ogni tipo di club italiano che può pensare a lui come anche Lazio, Roma, Fiorentina, Milan e Atalanta nella prossima sessione di mercato di gennaio.

Adesso sembra che stia tornando un momento positivo per il giocatore che è pronto a tornare a giocatore di nuovo in Serie A e vuole fare il definitivo salto di qualità in una grande squadra del campionato massimo italiano.