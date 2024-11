Un altro infortunio rovina la Juve: cambia tutto il mercato a gennaio

Un altro infortunio che non ci voleva, che rovina la Juventus secondo quelle che saranno le scelte a gennaio.

L’allenatore, in conferenza stampa, ha fatto luce su quella che è la situazione legata all’infortunio, che cambia così per sempre il futuro della Juventus. Il motivo è legato alle scelte che saranno a gennaio, nel calciomercato di riparazione.

Non se la passa proprio benissimo la Juve che, dopo aver faticato nel turno infrasettimanale contro il Parma, ha trovato in questo week-end la vittoria, vincendo in casa dell’Udinese, attraverso una buona prestazione, compatta, anche della fase difensiva che è letteralmente in emergenza dopo l’infortunio di Bremer.

Un altro infortunio: la Juventus spiazzata per il mercato a gennaio

All’infortunio di Bremer, segue un altro infortunio che cambia così il calciomercato di gennaio in casa Juventus. Il motivo è legato a quanto annunciato dall’allenatore, che ha così spiegato che dovrà guardare altrove la Juventus, per il mercato che sarà nella sessione di riparazione.

Cristiano Giuntoli sta studiando quella che è la Juventus a disposizione di Thiago Motta, da gennaio in poi, non attingendo sempre e solo dalla Juventus Next Gen per il tecnico italo-brasiliano.

Ma il tecnico di una delle squadre che sta guardando attentamente appunto, Cristiano Giuntoli, ha spiegato che la Juventus dovrà guardare altrove. Il KO del proprio difensore, obbliga il Tottenham a tenersi stretto l’ex Juventus, che non tornerà in bianconero.

Calciomercato Juventus: l’infortunio cambia tutto ai bianconeri

Cambia tutto ai bianconeri, l’infortunio del Cuti Romero. Il KO dell’argentino obbliga il Tottenham a non lasciar partire Radu Dragusin che, per stessa ammissione dell’allenatore degli Spurs, rientrerà maggiormente nelle sue gerarchie. Perché adesso diventerà probabilmente il rumeno, il nuovo titolare del club londinese. Proprio Dragusin, era l’idea di prestito con opzione di riscatto per Giuntoli, per andare a sistemare la situazione sull’infortunio di Gleison Bremer. Una situazione però che, complicandosi anche in casa Tottenham, non vedrà più Dragusin finire in bianconero.

L’infortunio cambia le cose: chi prende adesso la Juventus?

La questione infortunio in casa Tottenham, spinge la Juventus a virare sul calciomercato a gennaio. Senza più la possibilità di prendere Dragusin, dopo il problema su Romero, la Juventus dovrà tornare su altri obiettivi. Tra questi, sicuramente l’italo-brasiliano Ortiz, dal Flamengo, in Brasile. Oltre a lui, torna di moda anche Bijol, col nome di Skriniar anche dal PSG. Questi ultimi due però, almeno per ora, risultano complessi per le cifre che chiedono sia dall’Udinese che da Parigi. La verità è che Cristiano Giuntoli cerca l’occasione, che va però trovata, visto che senza Bremer la Juve sta facendo fatica.