Calciomercato Juve: si chiude per il sostituto di Bremer a gennaio

La situazione in casa Juventus è precipitata, la squadra subisce troppo e ha urgente bisogno di prendere un nuovo difensore.

Troppi i gol subiti dalla squadra di Thiago Motta, così come le occasioni da gol che prende, nella difesa che si sfalda. Sono più di 50 i tiri in porta nelle ultime tre partite stagionali, nei sette gol subiti dalla formazione bianconera. Un tema caldissimo quello che riguarda dunque il nuovo difensore, al posto di Bremer. E la Juventus lo tratta, in vista appunto del mercato di gennaio, che porterà la Juventus a sostituirlo degnamente.

Perché è attraverso un colpo degno del nome della Juventus che i bianconeri faranno mercato, prendendo appunto un sostituto all’altezza del brasiliano, per il futuro. Altrimenti, la sesta posizione in classifica rischia di vedere la Juventus proprio lontano, appunto, dalle prime posizioni, confermandosi in quelle che sono le recenti brutte uscite della squadra bianconera.

Calciomercato Juventus: il sostituto di Bremer a gennaio

Niente mercato dalla lista degli svincolati, la Juventus si conferma nelle sue volontà. Ma sarà cosa obbligatoria, quella di andare a prendere un nuovo difensore, al posto di Bremer, non potendo più aspettare.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola, questa mattina, stampano il volto del nuovo difensore della Juventus, tra le idee appunto di Cristiano Giuntoli, in quella che è la soluzione per migliorare le cose.

Danilo non convince più, c’è un problema grosso nelle retrovie. E allora, come spiegano dalla rosea questa mattina, la Juventus tratta il nuovo difensore. E lo tratta per prenderlo a gennaio, non nell’immediato dagli svincolati.

Chi prende la Juve al posto di Bremer? Un nome su tutti

Un nome su tutti, svelato da La Gazzetta dello Sport, per sostituire Gleison Bremer. La Juventus punterà forte su Milan Skriniar, difensore slovacco che malgrado le volontà estive, non ha visto cambiare il proprio futuro. Accettò di non andare a giocare in Arabia Saudita, così come nel Napoli di Antonio Conte, per continuare a provarci con i parigini, che però sembrano andare su altri orizzonti. La volontà di giocare non collima con le scelte di Luis Enrique poi, che preferisce altri elementi della sua rosa, per il ruolo di difensore centrale. E allora, convincendo il club a cederlo, ma soprattutto il calciatore a firmare, la Juventus potrebbe aggiudicarsi Milan Skriniar, che tornerebbe in Italia dopo l’esperienza con Sampdoria e Inter.

Giuntoli ha una doppia alternativa per il nuovo difensore

Oltre a Milan Skriniar, si valutano altre opzioni. L’importante, per la Juventus, è che al primo gennaio si abbiano le idee chiare, che portano al nuovo difensore al posto di Bremer. Tra questi c’è sicuramente l’italo-brasiliano, dal Flamengo, nel nome di Ortiz. Opzione low cost, che però potrebbe rappresentare il piano B. Dall’altra parte c’è il nome di Bijol, difensore dell’Udinese che potrebbe compiere il grande salto, proprio a gennaio.