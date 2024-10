Juventus, trovato il sostituto di Bremer: 10MLN per l’italo-brasiliano

La Juventus sta valutando diversi nomi per sostituire Gleison Bremer: scelto un nuovo difnesore per sostituire il brasiliano.

L’emergenza totale in casa Juventus è iniziata con l’infortunio del difensore ex Torino che contro il Lipsia ha subìto un infortunio importantissimo che rischia di compromettere il futuro dei bianconeri, come già sta succedendo. La squadra di Thiago Motta dovrà fare a meno del leader difensivo per tutto il resto della stagione e per questo motivo Cristiano Giuntoli si è messo alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa garantire grandi prestazioni e notevoli miglioramenti rispetto a oggi.

La Juventus sta seguendo diversi difensori centrali che possono fare al caso di Thiago Motta ma c’è un italo-brasiliano che si sta prendendo la scena.

Calciomercato Juventus, scelto il nuovo difensore

Il calciomercato della Juventus sta già iniziando a entrare nel vivo. La rosa a disposizione di Thiago Motta è sicuramente molto forte e ben costruita ma vive difficoltà di ogni genere e fino a questo momento ha pesantemente disatteso le aspettative. I bianconeri non sono ancora riusciti a fare il salto di qualità che tutti si aspettavano e ora rischiano grosso in vista del futuro.

L’infortunio di Bremer è stato una batosta pesantissima per la Juventus che ora deve fare a meno del leader difensivo fino alla fine della stagione e deve trovare soluzioni alternative almeno fino a gennaio, quando riaprirà il calciomercato.

Secondo le ultime notizie, la Juventus ha già scelto il nuovo difensore centrale su cui puntare per sostituire Bremer.

Juventus sul difensore italo-brasiliano: gioca al Flamengo

La situazione difensori per la Juventus è molto delicata da gestire. I bianconeri ora sono già in difficoltà e per questo motivo Cristiano Giuntoli si è messo al lavoro per trovare i nomi giusti da regalare a Thiago Motta per far sì che si possa riprendere il cammino positivo che tutti si aspettavano.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino Leo Ortiz del Flamengo. Il difensore italo-brasiliano classe ’96 è considerato il nome giusto per poter sostituire Bremer fino alla fine della stagione.

È un nome che circola da qualche giorno e che potrebbe realmente fare al caso della Juventus, ma la trattativa è molto complicata.

Leo Ortiz alla Juventus: colpo da 10 milioni

La Juventus studia il colpo Leo Ortiz per il mercato di gennaio. Il Flamengo non pare intenzionato a cederlo nel breve e sta facendo muro nei colloqui che Giuntoli sta portando avanti da qualche giorno. Eppure il ds bianconero non intende mollare e vuole provare a strapparlo al club brasiliano.

Il valore del cartellino di Leo Ortiz è di 10 milioni di euro. Il Flamengo lo ha acquistato a Marzo 2024 e non intende lasciarlo già partire ma il forte pressing dei bianconeri potrebbe cambiare tutto, anche per la volontà del difensore italo-brasiliano.