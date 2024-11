Ufficiale l’esonero, Romano annuncia: “Il sostituto è Cannavaro”

A sorpresa, il nome del nuovo allenatore dopo l’esonero, è quello di Fabio Cannavaro.

Il tecnico napoletano, dopo il passato all’Udinese nella grande occasione avuta e sfruttata in Serie A, nella salvezza ottenuta con l’Udinese nel 2023/2024, praticamente era stato “silurato” nonostante i meriti. Mandato via nonostante la salvezza trovata, che ha portato delle basi importanti in Friuli, con il nuovo allenatore che sta ben figurando a Udine.

Ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, a distanza di diverso tempo ormai, è arrivata la chiamata che aspettava Fabio Cannavaro.

Cannavaro torna in panchina: l’annuncio di Romano

In più occasioni Fabio Cannavaro aveva posto all’attenzione il mancato approdo in Serie A. Nonostante la gavetta fatta all’estero, nonostante abbia ben figurato poi anche con l’Udinese, va sottolineato come in Italia abbia avuto occasione soltanto con Benevento e appunto Udinese.

Ha dell’incredibile, se si pensa che tutto sommato ha pure fatto bene dopo i lunghi anni passati in Cina – anche Xavi Hernandez era partito in destinazioni simili, prima di allenare il suo ex Barcellona -, e alla prima sua occasione in Serie A.

Alla fine, infatti, non è in Serie A che chiamano Fabio Cannavaro. Secondo quanto annuncia Romano, il futuro di Fabio Cannavaro è in Spagna, in un progetto importante che lo vedrà protagonista.

Esonero e scelta su Cannavaro: la destinazione

Secondo quanto riferisce la stessa fonte, Fabio Cannavaro tornerà in panchina nell’immediato, ma non in Serie A. Era in attesa di una chiamata appunto in Italia, che non è arrivata, ma che potrebbe vederlo come protagonista assoluto in quella che è una rimonta che cerca uno storico club spagnolo. Dopo il passato al Real Madrid, potrebbe ripartire dal Deportivo La Coruna, la carriera di Fabio Cannavaro, da allenatore.

In questo momento, la situazione del club spagnolo, è tremenda. Diciassettesimo posto in classifica, con una classifica da risalire nella Segunda Division in Spagna, l’equivalente della nostra Serie B. Non ha aspettato più Cannavaro che, in Italia, era stato accostato a diverse panchine.

Cannavaro in Serie A: il retroscena sulle scelte in panchina

Cannavaro era tra le idee di Venezia e Genoa, oltre che il suo ex Parma, stando ai rumors. Alla fine però i tre club citati hanno scelto di continuare con i propri allenatori. Sarebbe stata super-beffa per Di Francesco al Venezia, tecnico che col Frosinone ha vissuto la “tragedia” sportiva se si pensa a quello che è successo nel finale di partita, l’ultima dello scorso campionato in Serie A, con retrocessione per i Ciociari che erano proprio in campo contro l’ex Udinese di Fabio Cannavaro. Stesse voci sull’esonero del tecnico del Venezia che avevano infatti visto Cannavaro come sostituto, proprio Fabio Cannavaro che lo aveva “condannato” alla Serie B. Alla fine, l’allenatore napoletano, ripartirà dalla Spagna.