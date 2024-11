Napoli, problema Kvaratskhelia: ultimatum della società, l’annuncio

Il filo che lega il Napoli e Kvaratskhelia si sta tirando talmente tanto al punto che rischia seriamente di spezzarsi.

A conferma di questo l’ultimatum che la società partenopea avrebbe recapitato a giocare ed agente, ribadito anche oggi dal direttore sportivo Giovanni Manna ai microfoni di DAZN nel pre partita del Maradona. Da capire adesso come la controparte si muoverà, anche se negli scorsi giorni sarebbero uscite fuori una serie di notizie che difatti lasciano intendere come potrebbe andare a finire questa storia.

La deadline è stata fissata, con Kvaratkshelia che però non aspetterebbe altro che il momento giusto per comunicare la sua decisione.

Napoli-Kvara: problemi! Ultimatum della società

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kvicha Kvaratskhelia, al centro di discorsi piuttosto delicati legati al suo rinnovo con il Napoli. L’intenzione del club partenopeo, dopo le peripezie di quest’estate, è quella di blindarlo per renderlo ancora più pilastro del progetto tecnico firmato Antonio Conte, peccato però che le cose si stanno dimostrando essere più semplici a dirsi che a farsi.

Fra le parti sembrerebbe esserci ancora una distanza fra domanda ed offerta, con il Napoli che dal canto tuo starebbe cercando di fare il possibile per andare incontro alle richieste del giocatore. Dall’altro lato, però, non sembrerebbe esserci la stessa volontà, motivo per il quale la società partenopea avrebbe fatto recapitare un ultimatum al georgiano ed al suo agente, così da evitare di ritrovarsi in una situazione poi ancora più delicata nei prossimi.

Intervistato nel pre partita di Napoli-Atalanta, il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna ha confermato i continui contatti fra le parti, ma allo stesso tempo ha detto che il Napoli non ha alcuna intenzione di aspettare ancora per lungo una risposta di Kvaratskhelia, al quale sarebbe stata recapitata un’importante offerta per il rinnovo lo scorso luglio. Affronto o semplice cronaca dei fatti?

Il Napoli non ha più alcuna intenzione di aspettare Kvara

Ai microfoni di DAZN Giovanni Manna è stato chiarissimo: il Napoli non ha più alcuna intenzione di aspettare una risposta di Kvara in merito all’offerta di rinnovo che gli è stata presentata a luglio. O meglio, la società partenopea spera che questo discorso possa risolversi in tempi brevi, anche perché Antonio Conte freme dalla voglia di capire se potrà ancora puntare sul georgiano o no.

In caso di esito negativo, comunque, il Napoli saprebbe già come muoversi. Il ds Manna ha infatti detto che in caso di mancata risposta, le parti si riaggiorneranno direttamente al termine della stagione, con De Laurentiis che deciderà poi il da farsi con il giocatore. Staremo a vedere.