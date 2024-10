Scambio Milan-Napoli, si può fare in estate: l’annuncio

Uno scenario clamoroso quello che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi dove in Italia Milan e Napoli ora possono pensare ad un maxi scambio di mercato che può svoltare il futuro di alcuni giocatori.

Ci sono delle situazioni particolari che devono risolvere alcune grandi società italiane come quelle che riguardano il futuro di Kvaratskhelia e Osimhen il Napoli e il Milan che deve fare lo stesso con Leao e Theo Hernandez. Ma non solo gli unici club, lo stesso vale per la Juve con Vlahovic e la Roma con Dybala.

Per questo si pensa che il mercato estivo del 2025 possa essere quello della svolta per alcuni club che possono vendere i migliori giocatori per fare cassa e ricostruire o andare a sottoscrivere nuovi contratto importanti con alcuni di questi campioni per costruire un nuovo futuro insieme. Adesso ci sono novità per Napoli e Milan molto importanti.

Perché la notizia che è venuta fuori nelle ultime ore riguarda proprio quello che può essere un vero e proprio clamoroso scambio di calciomercato tra Milan e Napoli. Le due società italiane stanno attraversando due momenti di ricostruzione e vogliono un futuro di nuovo vincente, mettendosi alle spalle il passato.

Calciomercato: scambio Napoli-Milan

Occhio allora che non possano arrivare novità di calciomercato proprio su questo fronte tra Napoli e Milan che possono pensare ad uno scambio maxi che porterebbe tra i migliori giocatori della rosa ad invertirsi di maglia ma restando sempre nel campionato italiano.

Attenzione al colpo di scena che può portare ad un vero e clamoroso scambio tra Napoli e Milan che possono mettere sul piatto Osimhen e Leao, due giocatori che potrebbero essere fuori dal progetto dei rispettivi club la prossima estate.

E’ sicuramente così per Osimhen che ha già lasciato Napoli in prestito quest’anno per andare al Galatasaray, tornerà nell’estate 2025 per andare via a titolo definitivo. Lo stesso può capitare a Leao dove sta avendo grossi problemi nel nuovo Milan di Fonseca e sta anche perdendo il suo valore di mercato.

Occhio che non possa arrivare allora l’idea di un clamoroso scambio tra Napoli e Milan con Osimhen e Leao protagonisti, i rossoneri già nei mesi scorsi hanno provato a prendere il nigeriano dopo la rottura con il Napoli e possono giocarsi la carta del portoghese il prossimo anno. Al momento però per la Rai è solo fantamercato.