L’Inter perde pezzi: non possono pagarlo, firma in Serie A

L’Inter sta entrando in un momento decisivo della stagione dove sarà importante iniziare a programmare il futuro: perdono il primo colpo a gennaio.

Il calciomercato è già entrato nel vivo, anche se ancora in maniera silenziosa e tranquilla, con molti nomi che iniziano a ruotare intorno alle big e tante situazioni che sono già in via di sviluppo e possono iniziare a prendere forma. L’Inter sta iniziando a sondare il terreno per alcuni calciatori nuovi che possono fare al caso di Simone Inzaghi e della nuova rosa che pian piano dovrà nascere.

Ovviamente anche per l’Inter possono nascere dei problemi e la situazione sta già iniziando a creare qualche problema di troppo: i nerazzurri non possono pagarlo.

Calciomercato Inter, nasce un grosso problema

Per continuare a crescere e puntare a vittorie sempre più importanti, l‘Inter deve ringiovanire la rosa in ogni reparto. La dirigenza è ben conscia di ciò e si è messa al lavoro per riuscirci quanto prima.

La priorità dell’Inter per il mercato di gennaio è un nuovo difensore centrale. I problemi di Francesco Acerbi sembrano difficilissimi da gestire e per questo serve ringiovanire la rosa. Inzaghi ha chiesto almeno un nuovo difensore e hanno individuato il nome.

Secondo le ultime notizie di mercato, Marotta e Ausilio si sono messi al lavoro per trovare un nuovo difensore ma ora per l’Inter nasce un problema: non possono pagare il cartellino del difensore centrale individuato e se lo fanno strappare da un altro club di Serie A.

Bertola nel mirino dell’Inter: Marotta lo vuole solo a zero

Nicolò Bertola è il nuovo difensore centrale che vuole l’Inter. La società nerazzurra ha individuato il classe 2003 come possibile nuovo colpo per il presente e per il futuro e ha intenzione di provare a strapparlo alla folta concorrenza che si è ruinita intorno a lui.

Bertola ha il contratto in scadenza a giugno con lo Spezia e visto il forte interesse di diverse squadre di Serie A ha deciso di non rinnovare, in modo da scegliere quale strada intraprendere per costruirsi un futuro molto importante.

L’Inter vuole Bertola ma Marotta non intende pagare il suo cartellino e quindi vuole convincerlo per l’estate. Ma il mercato è feroce e ci sono concorrenti pronte a strapparlo allo Spezia già a gennaio pagando un indennizzo.

Il Torino vuole Bertola: pagano 1 milione a gennaio

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Torino vuole Nicolò Bertola e può soffiarlo all’Inter. I granata hanno bisogno di un nuovo difensore centrale e stanno valutando attentamente l’innesto del classe 2003 che sta facendo benissimo in Serie B.

Per anticipare la concorrenza, che sarà foltissima, i granata hanno intenzione di pagare un indennizzo da 1 milione di euro, soldi che l’Inter non può sborsare a gennaio per non intaccare i bilanci.