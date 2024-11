Calciomercato, tris di italiani all’Inter: Marotta sborsa 45 milioni

Il calciomercato dell’Inter è già entrato nel vivo con nomi importanti dal futuro certo: i prossimi colpi saranno tre italiani.

In casa Inter si vive la situazione legata al futuro con enorme incertezza. Al momento la squadra sta girando abbastanza bene, nonostante qualche uscita a vuoto che ha creato qualche polemica, come dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. I nerazzurri vogliono tornare a vincere ma per farlo hanno certamente bisogno di rinnovare la rosa in più reparti, visto che la rosa è una di quelle con la più alta età media in Serie A.

Il futuro dell’Inter si scrive con il calciomercato: ci sono almeno tre nomi nuovi che possonon fare al caso dei nerazzurri per gennaio o per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, pronti tre colpi italiani

I nerazzurri sono alla ricerca di miglioramenti continui che possano garantire un futuro migliore anche dal punto di vista dei risultati: il mercato andrà in soccorso della squadra di Inzaghi.

L’Inter cerca rinforzi in tutti i reparti per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ma soprattutto per ringiovanirla. La squadra sta iniziando a diventare molto “anziana” e questo rischia di essere un grosso problema per il futuro immediato.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter è pronta a tentare l’assalto a tre gioiellini italiani: il primo è Nicolò Bertola dello Spezia, in scadenza di contratto con i liguri ma pronto al salto di qualità.

Non solo Bertola: arriva anche un centrocampista?

L’Inter pensa a Bertola per la difesa. Il classe 2003 si sta dimostrando uno dei difensori italiani pi+ bravi in circolazione e quindi potrebbe diventare un profilo che fa al caso dei nerazzurri per quello che vogliono costruire in futuro.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, c’è un tris di mercato italiano che interessa all’Inter: non c’è solo Bertola ma anche Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino sta assumendo una dimensione sempre più importante e in estate diventerà centrale nel mercato italiano.

Ricci all’Inter sarebbe un colpo eccezionale per iniziare a costruire un futuro certo, con qualità di gran livello che garantiranno un miglioramento e una continuità nella qualità rispetto all’attualità.

Ricci, Bertola e…Maldini: l’Inter spende 45 milioni

L’Inter valuta l’innesto di tre italiani: Ricci, Bertola e Daniel Maldini. Le idee della dirigenza nerazzurra sono molto chiare, con la volontà di ringiovanire la rosa e di rinforzarla con colpi di grandissimo livello.

Al momento Adriano Galliani nega di aver avuto qualsiasi contatto con l’Inter per la cessione di Maldini ma i nerazzurri in realtà ci sono e vogliono chiudere il colpo il prima possibile. Servono 30 milioni per Ricci e 15 milioni per Daniel Maldini, mentre Bertola è il colpo più “semplice” perché si può chiudere subito a costo zero.