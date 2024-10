Calciomercato Inter: annuncio dalla Spagna, colpo dal Real Madrid

Crescono le ambizioni dell’Inter che anche sul mercato vogliono essere protagonisti. Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al prossimo colpo.

Alzare l’asticella e continuare a vincere. E’ questo il mantra dell’Inter con Marotta pronto a rinforzare la squadra nel corso del prossimo mercato di gennaio. Il presidente dei nerazzurri ha dato mandato ai suoi collaboratori di seguire da vicino il giovane spagnolo, scuola Real Madrid.

Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare che può decollare prossimamente per la gioia di Simone Inzaghi.

Attesa da una sfida importante, l’Inter pensa anche al futuro e cerca il modo per bloccare i migliori talenti italiani e non solo. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa all’interesse nei confronti del 23enne di proprietà del Girona, ma cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid.

In Catalogna ha trovato la sua definitiva consacrazione, conquistando anche un posto in Nazionale. Le sue prestazioni non sono passate inosservate dai principali top club, con l’Inter che si è messa sulle sue tracce per prenderlo nel corso della prossima sessione di mercato.

I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di un giocatore in quella zona di campo ed avrebbe messo nel mirino il ragazzo che ha la possibilità di fare il definitivo salto di qualità trasferendosi all’Inter.

Chi vuole prendere l’Inter dalla Spagna?

Al Real Madrid c’è un rimpiato, quello di aver lasciato partire troppo in fretta il calciatore che è riuscito a trovare la propria continuità nel Girona, club con il quale è attualmente sotto contratto fino al 2027.

Con una valutazione monstre, attorno ai 25-30 milioni di euro, l’Inter si è messa sulle sue tracce ed è pronta a trattare con il Girona per favoriro l’arrivo in Serie A del 23enne spagnolo, che ha ampi margini di miglioramento ed è considerato un vero e proprio crack.

Dalla Spagna sono certi: Marotta e Ausilio sono a lavoro per portare all’Inter Miguel Gutierrez che è un calciatore che si addice alla perfezione alla squadra nerazzurra.

Punto di riferimento del Girona, ha dimostrato di poter essere l’uomo in più della squadra. Le sue prestazioni hanno catturato l’interesse da parte di alcune big del calcio europeo, tra cui anche l’Inter che si è messa sulle tracce del terzino sinistro.

Miguel Gutierrez all’Inter? Ecco tutti i dettagli

Il Girona potrebbe approfittare dell’occasione e favorire la cessione di Miguel Gutierrez, che potrebbe salutare la Spagna nel prossimo calciomercato 2025. L’Inter è alle porte e valuta la possibilità di prenderlo la prossima estate. Ovviamente, un tentativo sarà fatto già a gennaio con la possibilità di bloccare il calciatore e anticipare anche la concorrenza di altre squadre, che sono sulle tracce di Miguel Gutierrez. A riportare la notizia è il portale spagnolo fichajes.net.