L’hanno convinto, ingaggio raddoppiato: offerta irrinunciabile

Protagonista indiscusso di questo inizio di stagione, il giocatore potrebbe presto essere premiato per l’ottimo rendimento avuto fino a questo momento.

Stando alle ultime notizie, infatti, società ed agenti si starebbero iniziando a muovere per cercare di trovare una quadra su un prolungamento del contratto che farebbe contenti tutti, soprattutto il calciatore, che sembrerebbe aver finalmente trovato la sua dimensione. Ovviamente da qui a parlare di accordo sicuro ce ne vuole, anche perché ci sono diverse variabili, importanti, da considerare, ma l’impressione è che si stia viaggiando verso la direzione giusta, soprattutto dopo le parole rilasciate dai familiari del giocatore negli scorsi giorni.

L’hanno convinto: offerta irrinunciabile, firma subito

Parlare di calciomercato in questi casi è forte prematuro, ma quando in rosa si ha un giocatore con queste qualità tecniche e tattiche, è inevitabile che un pensiero va sempre a quello. A fronte di questo, per evitare un domani di essere costretto a farne a meno, la proprietà avrebbe iniziato a lavorare già da adesso per blindare la sua stella, che in questo inizio di stagione si sta mettendo in mostra (non che ce ne fosse bisogno) con prestazioni di altissimo livello.

A fronte di questo è inevitabile l’interesse di alcune delle migliori squadre d’Europa, ma la dirigenza non è per nulla preoccupata, visto che l’intenzione è quella di blindare il giocatore con un importante rinnovo di contratto. Al momento i dialoghi fra le parti sarebbero ancora nella loro fase embrionale, ma l’impressione è che da qui alle prossime settimane potranno già arrivare novità importanti, anche perché ci sono tutti i presupposti per raggiungere nel minor tempo possibile un accordo.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan vuole tenersi stretto e coccolare Tijjani Reijnders, al punto che sarebbe pronto ad accontentare ogni capriccio dell’olandese, prolungandogli il contratto fino al 2030 (ad oggi la scadenza è fissata nel 2028) con tanto di ingaggio raddoppiato.

Niente cessione: resta con tanto di ingaggio raddoppiato

Il Milan potrà fare a meno di tutti, ma non di Tijjani Reijdners. Per questo motivo la dirigenza rossonera ha cercato di mettere a tacere tutte le voci circolate in questi giorni che lo vedevano lontano da Milano e dalla Serie A, iniziando a muoversi per il suo rinnovo di contratto.

Da entrambe le parti c’è tutta l’intenzione e la volontà di questo mondo di continuare insieme, anche perché Reijnders non ha mai nascosto il fatto che al Milan si trova benissimo. Le parole spesso devono essere seguite dai fatti, cosa che molto probabilmente l’olandese farà, anche perché il Diavolo sarebbe disposto ad offrirgli un prolungamento con la possibilità di raddoppiare l’ingaggio. Attualmente il numero 14 percepisce 1,6 milioni di euro, che a fronte del discorso appena fatto potrebbero diventare poco più di 3 nel momento in cui decidesse di firmare. Staremo a vedere.