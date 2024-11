Leao è un problema: l’ex Milan lo manda via

Rafael Leao è divetanto il problema del Milan: non incide più come un tempo nonostante le enormi qualità e ora è pronto all’addio.

L’attaccante e numero 10 rossonero sta diventando argomento di forte discussione in casa rossonera per lo scarso utilizzo che ne fa Paulo Fonseca in questo momento della stagione. Le polemiche intorno al calciatore portoghese stanno aumentando sempre di più e rischiano di creare solo ulteriore caos nell’ambiente. Non è più un titolarissimo, non riesce più a incidere come faceva un tempo e a livello caratteriale non è nemmeno un leader.

Il nome di Leao inizia a essere molto ingombrante per il Milan che ora deve trovare assolutamente una soluzione per il bene del club e dello stesso calciatore.

Calciomercato Milan: Leao deve essere ceduto

La situazione di Leao con il Milan inizia a farsi molto pesante: dopo la terza panchina consecutiva in Serie A ora nascono problemi molto grandi da gestire.

Che fine ha fatto Rafael Leao? Al momento è assente ingiustificato, soprattutto mentalmente. Non riesce più a essere determinante per il Milan e Paulo Fonseca non ha nessuna intenzione di cullarlo come se fosse ancora un giovanissimo da giustificare e ovattare.

Secondo le ultime notizie di mercato intorno al Milan, ora il futuro può essere molto più pesante: Rafael Leao può essere ceduto.

Costacurta “manda via” Leao dal Milan

Il nome di Rafael Leao non scalda più l’ambiente Milan. È come se fosse diventato uno dei tanti per il club, per i tifosi e per l’allenatore che ora ne fa a meno anche volentieri, sia per quanto ha inciso fino ad ora che per l’atteggiamento sempre velatamente ribelle che lo caratterizza.

La sentenza più dura su Rafael Leao è arrivata da un pilastro della storia del Milan, Billy Costacurta, che a Sky Sport ha usato parole forti e dure nei confronti del calciatore portoghese, che ora non incide più come un tempo.

“Ormai è questo da 5 anni, non è mai cambiato“, ha tuonato Costacurta parlando della situazione di Rafael Leao. “Salta l’uomo, è un giocatore importante, ma spesso non fa la differenza. Per me non è insostituibile e soprattutto non è un campione, penso che non lo diventerà mai“.

Cessione Leao: il Milan si accontenta di 70 milioni

Il Milan valuta attentamente la cessione di Rafael Leao. Il campione portoghese non è più centrale nei progetti rossoneri e per questo motivo potrebbe diventare “la gallina dalle uova d’oro” della società per fare cassa e per rinforzare la rosa in altro modo.

In estate il Milan chiedeva 175 milioni di euro per l’addio di Leao, ovvero il valore della clausola rescissoria. Oggi ne chiede solo 70, a dimostrazione dell’incisività sempre meno concreta del portoghese a livello sportivo.