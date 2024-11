Milan, è finita con Leao: pronto lo scambio col Barcellona

In arrivo la terza panchina di fila di Rafael Leao che è pronto a diventare il passato per il Milan che è pronto a guardare avanti con nuovi obiettivi nel mirino.

L’attaccante rossonero piace a diversi club che possono puntare su di lui approfittando di quest’occasione che si è creata in casa Milan dove Leao è andato in rottura con tutto l’ambiente. Problemi con Fonseca che è ha l’appoggio della società e ora anche la tifoseria lo vuole via il prima possibile dopo che avrebbe mancato di rispetto ai propri supporter con diversi atteggiamenti.

Ecco che allora può arrivare un vero e proprio addio di Leao dal Milan da un momento all’altro, magari già a gennaio o direttamente la prossima estate, ma sembra difficile poter continuare insieme a quanto pare perché il club ha deciso di guardare avanti senza di lui.

Calciomercato Milan: scambio col Barcellona per Leao

Il Milan non vuole più dipendere da Leao e per questo motivo è pronto a cederlo con il Barcellona tra i principali club interessati da tempo che ora può aprire anche con uno scambio con il giocatore portoghese che è di fatto fuori dal progetto rossonero.

Il suo comportamento non sembra essere cambiato e salvo sorprese è difficile da considerare un reintegro nel progetto rossonero per Leao che è pronto ad andare via dal Milan. Anche il giocatore stesso ora non sembra più interessato a restare e vuole provare a cogliere la sua migliore occasione per il futuro.

Queste prossime settimane possono essere già impegnate per cercare tutti di trovare un miglior accordo possibile che possa far felici sia il Milan che Leao con il giocatore che ad oggi non ha tanto mercato se consideriamo che ha una clausola da 175 milioni di euro che nessuno è intenzionato a pagare, nemmeno in Arabia Saudita.

Si sta svalutando quindi il cartellino di Leao e un’occasione può arrivare dal Barcellona con un possibile scambio che può favorire il Milan a puntare su quello che è un grande talento del calcio mondiale che negli ultimi anni ha avuto qualche difficoltà di troppo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, una buona occasione per vendere Leao può arrivare dal Barcellona che può offrire al Milan Ansu Fati, quello che negli anni passati era considerato il nuovo Messi dei blaugrana e che negli ultimi 2-3 anni a seguito di diversi e gravi infortuni ha frenato la sua crescita.

Ansu Fati ha però ancora 22 anni e può tornare ad essere quello che tutti hanno ammirato nei primi anni di carriera e il Milan può valutare un suo inserimento del Barcellona in uno scambio con Leao.