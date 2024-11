Scontro Leao-Fonseca, svelati i retroscena: i motivi della rottura

Rafael Leao e Paulo Fonseca hanno rotto definitivamente: ora i problemi sono tutti del Milan che deve gestire e risolvere questa situazione.

I rossoneri vivono un momento molto complicato perché sono in crisi da rislultati e negli atteggiamenti non stanno dimostrando di essere una delle migliori squadre della Serie A. Dopo la pesante sconfitta interna contro il Napoli, il Milan cerca il riscatto contro il Monza e per questo spera che si possa tornare a vincere, ma ovviamente per farlo servirà una partita molto attenta e ben gestita, affinché la squadra possa ritrovare la serenità e la fiducia che sono mancate fino a questo momento.

Il Milan va a Monza ancora una volta con Leao in panchina: ora è scontro aperto totalmente con Paulo Fonseca.

Milan, nuova esclusione per Leao: rottura totale

Rafael Leao e Paulo Fonseca hanno rotto totalmente ogni tipo di sano rapporto. Il calciatore portoghese vive un momento molto difficile e l’allenatore ha deciso di non continuare a puntare su di lui perché con i continui alti e bassi il rischio forte è sempre quello di perdere partite e punti molto importanti ai fini della classifica.

La situazione di Leao inizia a farsi estremamente delicata perché contro il Monza ci sarà la terza panchina consecutiva in Serie A ma i motivi reali non vengono mai chiariti in conferenza dall’allenatore portoghese che continua a parlare di scelte tecniche.

La verità dietro le continue esclusioni di Leao è molto più pesante: ora si è arrivati alla rottura totale e definitiva.

Leao escluso: ha deciso di andare via dal Milan

Il futuro di Rafael Leao è in discussione al Milan. L’attaccante portoghese non è ancora riuscito a incidere in questa stagione e difficilmente lo farà, visto che con Fonseca il rapporto è totalmente incrinato.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Milan perderà Rafael Leao nel giro di poco tempo. Il calciatore non ha preso bene le ultime scelte di Fonseca e si aspettava un’intromissione della società per risolvere la questione.

La rottura tra Leao e Fonseca è decisiva anche per quella con la società: ora il calciatore portoghese è pronto a chiedere la cessione.

Cessione Leao, le cifre dell’addio

La cessione di Rafael Leao è quasi una certezza per il Milan. Il calciatore portoghese vive un momento complicato e ora anche parte della tifoseria inizia a essere irritata dal suo atteggiamento mai pienamente concentrato sul campo e su ciò che può dare alla squadra.

A gennaio può esserci la cessione di Rafael Leao. Il Milan accetterebbe 70 milioni di euro per l’ex Lille e poi punterebbe a un grande sostituto per riuscire a migliorare immediatamente la rosa.