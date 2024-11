Milan, Leao fuori dal progetto: sarà ceduto, un club lo vuole subito

Colpo di scena in casa Milan perché il caso Leao non rientra, anzi è pronto ad esplodere in maniera definitiva perché ora si parla anche della sua cessione.

I campione portoghese ha attirato di nuovo l’interesse dei grandi club d’Europa perché sono diverse le società ora che mettono nel mirino Leao che può lasciare il Milan considerando che non sembra più fare parte del progetto rossonero. Fonseca continua a tenerlo fuori ed escluderlo e allo stesso tempo non ci sono buone notizie dalla società che non fa nulla per calmare le acque.

Il club è pienamente con il suo allenatore e le scelte che sta prendendo, perché in questo momento Leao è considerato una riserva nel Milan e anche nei match importanti entra solo nella seconda parte del secondo tempo, come se ad oggi non sia più il punto di riferimento che per tanti anni è stato come quando ha trascinato il club allo scudetto.

Per molti è chiara che ci sia una involuzione netta in Leao e che con il Milan stia pagando il suo fattore mentale che non è quello di un vero campione. A voler però approfittare di questa situazione sono i grandi club stranieri pronti a mettere le mani sul giocatore portoghese anche subito.

Calcio mercato Milan: Leao via, ecco chi lo prende

In molti temono che alla fine il Milan possa cedere Leao a gennaio, ma salvo sorprese incredibili al momento non è da prendere in considerazione quest’opzione. Ormai però la rottura con l’allenatore, il club e la tifoseria sembra netta e occhio agli sviluppi.

C’è n club su tutti che punta Leao ed è il Barcellona che da tempo ha messo il giocatore del Milan nel mirino. Non è facile visiti i costi dell’operazione perché il club catalano ad oggi continua ad essere una società non al meglio dal punto di vista economico e serviranno tanti soldi per un’operazione di questo tipo.

Non è da escludere che qualche squadra in Arabia Saudita possa convincere Leao a trasferirsi fuori dall’Europa con una folle offerta. Occhio anche al PSG che da anni lo segue con attenzione, così come altri club di Premier League. Sicuro però il Milan dovrà fare una valutazione diversa se vorrà cederlo e fare cassa perché a quelle cifre nessuno ha intenzione di investire su di lui.