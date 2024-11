Milan, Fonseca in emergenza: nuovo infortunio per l’attaccante

Piove letteralmente sul bagnato in casa Milan, con Fonseca che si ritrova a dover fare i conti con diverse situazioni che stanno mettendo in discussione la sua gestione.

Il solo caso Leao non bastava, visto e considerato che l’allenatore portoghese deve ora trovare una soluzione non solo al mal di risultati che ha la sua squadra, ma anche a tutte le assenze alle quali è costretto a fare fronte. Fonseca sperava di poter affrontare questa sera il Monza con un Milan al completo, ma nelle scorse ore uno dei suoi attaccanti è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio che lo starebbe tormentando da inizio stagione.

Allarme infortuni al Milan: l’attaccante KO, salta il Monza

Brutte notizie arrivano dall’infermeria di Milanello per Paulo Fonseca in vista della sfida in programma questa sera che vedrà il Milan sfidare all’U-Power Stadium contro il Monza. Stando a queste, infatti, l’allenatore ha perso nuovamente per infortunio l’attaccante, che dopo un periodo di indisponibilità sembrava potesse quantomeno tornare a sedersi in panchina in occasione della partita di questo weekend.

L’impressione è però che si sia cantata vittoria troppo presto, anche perché nel corso della rifinitura di questa mattina il giocatore ha subito una ricaduta che non gli permetterà di rientrare fra i convocati di Fonseca. Nel corso delle prossime ore il rossonero verrà sottoposto ad una serie di accertamenti che faranno sicuramente chiarezza sulle sue condizioni, ma per il momento quello che conta è la sua assenza, che metterà l’allenatore del Milan difronte ad un imprevisto che non ci voleva proprio.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, nonostante le ottime risposte (fisiche) avute nel corso di questa settimana, Luka Jovic non prenderà parte alla spedizione del Milan a Monza perché ancora infortunato.

Infortunio per l’attaccante del Milan: le condizioni

Già ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, Luka Jovic non starebbe venendo aiutato da una tenuta fisica piuttosto precaria. In teoria il serbo nel coso di questo weekend sarebbe dovuto quantomeno tornare in panchina contro il Monza, ma l’ex Fiorentina non sembrerebbe aver del tutto recuperato dalla pubalgia, problema che sicuramente gli darà parecchie noie per tutta la stagione.

Nonostante questo, però, a differenza delle ultime settimane, Fonseca tornerà ad avere a disposizione Tammy Abraham, che grazie ad un particolare tutore applicato alla spalla destra, potrà dare una mano ai suoi compagni già da questa sera a Monza.