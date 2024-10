Milan: Abraham non convince, a gennaio il sostituto

Non convince Tammy Abraham e il Milan è già a lavoro per capire quale soluzione prendere, col sostituto a gennaio.

Il bomber ex Roma è arrivato in rossonero avendo un buon impatto, ma la situazione non è proprio delle migliori, con Morata che pure sta faticando in questo primo scorcio di stagione e con l’idea di andare verso altri innesti a gennaio, per i rossoneri.

Nel mese di gennaio il Milan andrà a sistemare quella che è l’attuale situazione perché, come rivelano da uno dei principali quotidiani sportivi, Abraham potrebbe dire addio ai rossoneri, venendo rispedito alla Roma. Il prestito non vedrà il riscatto, come era ipotizzabile fino a pochissimo tempo fa, perché il calciatore non convince né Fonseca né la società rossonera.

Calciomercato: via Abraham, il sostituto a gennaio

Il Milan non punterà su Abraham, è questa la notizia che arriva da La Gazzetta dello Sport, che svela così i piani futuri del Milan. A quanto pare, in rossonero, ci sarà bisogno di un nuovo innesto.

E già nel mese di gennaio, al fine di battere la concorrenza, i rossoneri andranno dritti su quella che è la punta che cercano e che potrebbe rappresentare il nuovo numero nove dei rossoneri, per il futuro.

Andando a toglierlo a Juventus e Inter, considerando quelle che sono le recenti voci di calciomercato. Perché, proprio a costo zero, arriverebbe quello che ad oggi è uno dei giocatori sul quale si stanno dando battaglia, sul calciomercato, Inter e Juventus.

Milan: chi arriva al posto di Abraham

Tammy Abraham tornerà alla Roma, per poi cercarsi una sistemazione. Secondo quanto riferisce la rosea, il Milan non punterà sul bomber inglese, andando a puntare un attaccante canadese che Paulo Fonseca conosce fin troppo bene. Lo ha allenato al Lille e può ritrovarlo, col Milan che a parametro zero e cercando di fargli mettere nero su bianco un accordo contrattuale, vuole anticipare le rivali Scudetto. Si tratta infatti di David che, sicuramente, lascerà il Lille a costo zero a fine stagione.

Due attaccanti più Camarda: sarà tripla cessione

Per due anni lo ha avuto al centro del suo attacco e sa come si valorizzano le sue qualità. considerando l’apporto che ha dato alla sua carriera, nella crescita fino a renderlo uno dei calciatori più desiderati e in scadenza nel 2025. Si tratta infatti di Fonseca che, al Milan, si ritroverebbe con Jonathan David. Il centravanti canadese arriverebbe per alternarsi con Morata, dando poi la possibilità ai rossoneri di cedere anche Jovic e Okafor. Come terzo attaccante, a quel punto, verrebbe promosso Camarda che, dopo l’anno in Serie C con il Milan Futuro, spera di compiere il grande salto in Serie A.