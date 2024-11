Juventus, Thiago Motta ha trovato il colpevole: lo mette fuori squadra

La Juventus sta vivendo un momento molto complesso che sta rispecchiando le difficoltà che Thiago Motta vive nel quotidiano: trovato il colpevole.



La situazione dei bianconeri non è assolutamente semplice da gestire perché ci sono non pochi problemi da risolvere. All’inizio della stagione sembrava andare tutto a gonfie vele e sembrava che potessero esserci tutti i presupposti per costruire una squadra duratura e vincente, capace di far molto bene sia in campionato che in Champions League dopo l’innesto di molti calciatori di gran valore.

Ora, però, le difficoltà del mondo Juventus stanno iniziando a palesarsi e il rischio è quello di perdere terreno dalle altre big della Serie a e fare brutta figura a livello eurpoeo.

Juventus, trovato il colpevole del periodo negativo

In casa bianconera si stanno alternando momenti di esaltazione a momenti di depressione totale, con i tifosi che non sono felici per questi primi due mesi stagionali, considerando risultati e il clima generale.

Ci sono ancora molti problemi da risolvere e probabilmente non servirà solo il mercato per riuscire a trovare il giusto modo di far girare la squadra: serve anche un’iniezione di fiducia che arriva dal lavoro e dalla voglia di tornare a essere grandi.

Secondo le ultime notizie, Thiago Motta sta provando a risistemare la Juventus e ha trovato il colpevole del periodo negativo: ora cambia la formazione.

Thiago Motta fa fuori il big: è tra i peggiori

La Juventus non riesce più a essere solida difensivamente e i problemi maggiori riguardano la stabilità emotiva e mentale che riescono a tenere i calciatori scelti dall’allenatore.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta ha deciso di non puntare più su Danilo. Il leader difensivo è diventato ormai un peso per i bianconeri e ogni volta che è sceso in campo è stato tra i peggiori in assoluto, regalando gol alle avversarie e azioni estremamente pericolose.

Al suo posto, contro l’Udinese, verrà schierato Kalulu titolare e Thiago Motta spera di trovare maggior solidità con il francese accanto a Gatti. I tifosi stanno criticando aspramente Danilo e chiedono la sua cessione nel mercato di gennaio.

Danilo via a gennaio: si cerca un nuovo difensore

A gennaio la Juventus proverà a cedere Danilo. Il difensore brasiliano ha vissuto una flessione clamorosa rispetto alla passata stagione e non riesce più a essere incisivo alla Juve, tanto d essere sempre uno dei peggiori in campo nelle ultime partite.

La soluzione per la Juventus è una e una sola: l’addio di Danilo a gennaio e l’innesto di un nuovo difensore, almeno uno. Solo in questo modo Thiago Motta potrà ritrovare stabilità difensiva e potrà ridare solidità a un gruppo che si scioglie come neve al sole.