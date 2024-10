Juventus, scontro interno con Thiago Motta: rivelazione in diretta

In casa Juventus si vive un momento molto particolare che riguarda il futuro e le ambizioni: c’è stato uno “scontro” interno.

I bianconeri devono dimostrare di essere all’altezza delle grandi aspettative che sono nate subito dopo la campagna acquisti di grandissimo livello che Giuntoli ha portato avanti e che ha regalato una prima idea di sogno ai tifosi. Da quando è arrivato Thiago Motta il gioco rispetto alla passata stagione è sicuramente migliorato ma manca ancora molto per capire se realmente la Juve è una squadra da Scudetto oppure no.

Le difficoltà per la Juventus si sono già fatte vive e hanno mostrato i limiti che la squadra vive sin dalla passata stagione e quindi si va con i piedi di piombo nella gestione del futuro.

Juventus, idee diverse per calciatori e allenatore

La Juventus ha intenzione di crescere e migliorare nel breve tempo per tornare ai fasti del passato e per tornare a sorridere vincendo trofei come si faceva un tempo e soprattutto diventanto una squadra di assoluto livello europeo.

In questo momento in casa Juventus ci sono parecchi dubbi su quella che può essere la stagione dei bianconeri da qui al futuro, anche valutando l’importanza della Champions League.

Secondo le ultime notizie, ci sono enormi difficoltà in casa Juventus anche nella gestione degli obiettivi della stagione che attualmente è in corso e che può portare a grandi scenari futuri.

Juventus da Scudetto, McKennie contro Thiago Motta

Le parole di Thiago Motta sulla qualità della Juventus e sugli obiettivi del club sono sempre molto contenute e sempre conservative. Non vuole dare speranze ai tifosi che poi difficilmente possono essere attese e non vuole deludere nessuno al suo primo anno in bianconero.

Ma all’interno dello spogliatoio della Juventus, così come forse vale negli spogliatoi di tutte le big, si parla di Scudetto, si parla di squadra più forte del campionato e soprattutto di situazioni in netto miglioramento.

“La Juve deve vincere lo Scudetto perché è un grande club“, ha detto Weston McKennie prima della partita contro il Parma, di fatto andando a smascherare il suo allenatore e chiedendo il massimo a tutta la squadra.

Juventus, Thiago Motta già criticato: il motivo

La Juventus è in un momento delicatissimo tra Serie A e Champions League. Il club deve fare molto meglio, non ha ancora raggiunto il suo livello migliore e non ha ancora certezze circa il futuro.

Intanto sono piovute già le prime pesanti critiche sull’allenatore bianconero, soprattutto dopo la partita contro l’Inter, dove la squadra è sembrata non perfettamente quadrata e in un periodo difficile.