Esonero nel weekend, già scelto il sostituto: è rivoluzione

In Serie A si iniziano a intravedere i primi forti cambiamenti: c’è un esonero ormai deciso nel prossimo weekend di calcio.

Ci sono alcune situazioni nel nostro calcio che non sono ancora ben definite e questo porta a considerare delle novità che potrebbero essere estremamente difficili da gestire nel corso delle prossime settimane. Per alcune squadre ci sono delle lacune che a inizio anno sembravano impossibili da dover affrontare e che, invece, si stanno dimostrando parecchie difficili da superare.

La dirigenza ha perdonato tutto fino a questo momento ma il prossimo weekend sarà decisivo per arrivare a una decisione definitiva: dentro o fuori, esonero o si continua insieme.

Esonero in Serie A: decisione della società

In Serie A ci sono parecchie situazioni in bilico, estremamente difficili da gestire e sempre più complesse anche dal punto di vista ambientale. La classifica inizia a farsi molto pericolosa per diverse squadre e in questo momento ci sono diverse opportunità di cambiamento che iniziano a prendere forma.

Purtroppo ogni settimana ci sono delle difficoltà che aumentano e ci si rende conto che il feeling con la squadra è ormai sempre meno importante rispetto a quanto si potesse pensare a inizio stagione.

Secondo le ultime notizie, il weekend di Serie A che arriva ora sarà decisivo per un allenatore: il rischio esonero è molto alto.

Ultimatum all’allenatore: pronto il sostituto

Il calcio italiano vive momenti molto complessi che rischiano di mettere ko un altro allenatore. C’è già stato qualche esonero nel nostro campionato ma ora arriva il weekend decisivo. In realtà questa volta si andrà anche leggermente oltre il weekend e si aspetterà la partita del lunedì sera tra Parma e Genoa.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, in caso di nuova sconfitta, il Genoa procederà all’esonero di Alberto Gilardino. L’allenatore è stato fondamentale lo scorso anno per una salvezza molto bella e meritata ma poi in estate c’è stata una rivoluzione totale con la cessione dei due uomini chiave – Gudmundsson e Retegui – che ha portato solo sciagure.

L’esonero di Gilardino è una possibilità concreta se il Genoa perderà ancora. L’ultimo posto in classifica pesa come un macigno e forse nemmeno Mario Balotelli riuscità a salvare il Grifone in questo momento.

Esonero Gilardino: il Genoa pensa a Ballardini

L’esonero di Gilardino dal Genoa è una possibilità concreta che può prendere forma in caso di nuova sconfitta lunedì sera in casa del Parma. A quel punto non ci sarebbero più le condizioni per continuare insieme, nonostante la fiducia totale e completa che la dirigenza gli aveva dato fino ad oggi.

Al posto di Gilardino il Genoa prenderà Davide Ballardini. L’allenatore è stato già allertato e ha già dato il suo sì alla causa genoana che è da sempre nel suo cuore e che più volte ha abbracciato con tanto entusiasmo.