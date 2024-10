Calciomercato: si sblocca Balotelli al Genoa? L’annuncio di Gilardino

Si sblocca la trattativa per l’arrivo al Genoa di Mario Balotelli? Ecco l’annuncio in conferenza stampa di Alberto Gilardino.

Nuove indiscrezioni di mercato che riguardano il Genoa, a caccia di un attaccante dopo l’infortunio di Vitinha. Il mister ha chiesto a gran voce l’ingaggio di Balotelli, che è il primo nome della lista.

Davanti alla richiesta del tecnico, è arrivata la presa di posizione della proprietà che dopo aver aperto all’affare ha deciso di interrompere la trattativa valutando anche altri attaccanti come Ben Yedder oppure Ounas, ex Napoli.

Ecco le parole di Gilardino, alla vigilia di Lazio-Genoa, riguardo la possibilità dell’arrivo di Balotelli in rossoblù.

A che punto è la trattativa per l’arrivo di Balotelli al Genoa?

Momento di forte tensione all’interno del Genoa con la società divisa riguardo il possibile ingaggio di Mario Balotelli. Da una parte c’è chi spinge per l’arrivo del bomber italiano, scuola Inter, dall’altro invece chi predilige l’arrivo di un altro tipo di attaccante.

E poi c’è Alberto Gilardino che ha bisogno di rinforzi e che anche per la trasferta di Roma non avrà a disposizione attaccanti. Il tecnico arriva alla sfida contro la Lazio in una situazione di piena emergenza.

Anche oggi, durante la conferenza stampa, ha chiesto a gran voce rinforzi alla sua società. Ecco il messaggio di Gilardino riguardo l’arrivo al Genoa di Balotelli.

“Devo pensare solo a chi ho a disposizione. Siamo concentrati solo sulla partita di domani contro la Lazio. Però c’è un dato oggettivo che è quello degli infortunati, siamo in emergenza a livello numerico in alcune zone del campo, in attacco soprattutto. Ci sono delle valutazioni che bisogna fare ed io ho già espresso il mio punto di vista alla società che sa cosa deve fare. Dovete chiedere a loro se hanno intenzione di prendere qualcuno”.

Balotelli? E’ uno dei giocatori svincolati che conosco. Ha le motivazioni per far parte di questo gruppo. Ha il fuoco dentro e credo che servirebbe fare questa esperienza. Però adesos pensiamo alla partita di domani, che è importante per tutti noi. Non parliamo di mecato, la società sa cosa deve fare. Sono due o tre settimane che si parla degli svincolati, siamo in ritardo e ci sono dei problemi oggettivi”.

Balotelli al Genoa? Gilardino ci crede ancora

L’allenatore in conferenza stampa ha manifestato la sua intenzione di puntare con forza su Mario Balotelli, che è il profilo perfetto secondo il tecnico per il Genoa. C’è però un problema, visto che non tutti in società sono convinti sull’attaccante scuola Inter. E intanto il club andrà in trasferta a Roma senza alcun giocatore nel reparto offensivo, visto che la maggior parte è indisponibile a causa dei vari infortuni.