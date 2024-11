Serie A, sconfitta fatale: esonero deciso, Cannavaro il sostituto

L’ultima sconfitta potrebbe portare la dirigenza a prendere presto una decisione importante in vista del proseguo della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante la fiducia smisurata da parte della proprietà, ieri sera l’allenatore si sarebbe giocato l’ultima chance a disposizione per mettere a tacere le tante critiche che gli sarebbero state rivolte nel corso delle ultime settimane. Anche ieri la sua squadra ha perso, sprofondando sempre di più in classifica, situazione che ad inizio campionato non era neanche pronosticabile considerato il livello e le ambizioni della società.

Qualcosa sembrerebbe essersi dunque rotto, ed è per questo che l’allenatore potrebbe essere sollevato dal proprio incarico, con Fabio Cannavaro in attesa solo di una chiamata per prendere il suo posto in panchina.

Serie A, sconfitta fatale: c’è l’esonero dell’allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ultima sconfitta in campionato della squadra non sarebbe andata a genio alla proprietà, che proprio in queste ore si riunirà per valutare l’operato quasi triennale del tecnico, che ha sempre alternato grandi risultati e prestazioni, ad altri un pochino meno e decisamente contestabili. Ovviamente da qui a parlare di esonero sicuro ce ne vuole, anche perché in estate, dopo un’importante rivoluzione, si è iniziato un progetto tecnico che si sapeva avrebbe richiesto tempo, ma neanche così tanto con prestazioni e risultati di questo genere. Ad oggi la squadra si ritrova in posizioni di classifica complicate, ed è per questo che la dirigenza potrebbe andare alla ricerca di una svolta cambiando chi è alla guida di tutto: l’allenatore.

Stando alle ultime notizie, dunque, la posizione sulla panchina del Genoa di Alberto Gilardino traballa, anche se il Secolo XIX questa mattina ha parlato di un pubblico che invece di contestare ha acclamato ed applaudito la sua squadra, che nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, ha lottato fino all’ultimo. Questo potrebbe non salvare il campione del mondo 2006, ma potrebbe essere un punto a suo favore.

Cannavaro in attesa solo di una chiamata

Proprio in queste ore il Genoa starebbe valutando se continuare o meno con Alberto Gilardino in panchina. Nel momento in cui si dovesse optare per l’esonero, il Grifone avrebbe intenzione di affidare la squadra a Fabio Cannavaro, che l’anno scorso alla guida dell’Udinese ha dimostrato di avere idee e qualità per allenare in Serie A.

In teoria potrebbero fare al caso del Genoa anche profili più esperti come Ballardini o Andreazzoli ad esempio, ma forse in questo caso sarebbe meglio cambiare ed affidarsi alle idee innovative del napoletano, che non aspetta altro che una chiamata per prendere il posto in panchina del suo ex compagno di Nazionale.