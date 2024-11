Esonero Juventus: spunta il sostituto a sorpresa

I recenti brutti risultati accendono una voce inaspettata in casa Juventus, legato all’esonero con sostituto a sorpresa.

Vuole evitare il tracollo la formazione bianconera che, dopo aver messo in piedi un progetto invidiato da mezza Italia, si trova coinvolta in una situazione spiacevole.

E per correre ai ripari, la Juventus, potrebbe a sorpresa cambiare allenatore, trovando al posto del tecnico che verrebbe così licenziato, un’altra soluzione per la panchina. Uno storico bianconero potrebbe finire alla Juventus, da leggenda del club alla panchina, proprio per i bianconeri.

La Juventus valuta l’esonero: la notizia a sorpresa

Come riportato da SportMediaset, tra gli uffici di Vinovo si sta valutando la separazione immediata, con esonero, per l’allenatore della Juventus.

Prima ancora dell’arrivo di Thiago Motta era stato sorprendentemente chiamato a figurare come allenatore della Prima Squadra, dovendo fronteggiare la situazione che seguiva alla separazione con Allegri. Alla fine l’allenatore è stato confermato poi in Serie C, ma in una situazione che lo vede adesso coinvolto nelle voci sull’esonero.

Paolo Montero a serio rischio esonero con la Juventus, secondo quanto svela la stessa fonte. E con la possibilità di prendere in panchina come sostituto, un ex leggenda della Juventus, i bianconeri valutano tale ipotesi.

Esonero Juventus: può succedere già nel week-end

Può succedere già nel week-end, con Paolo Montero che lascerebbe così il posto della Juventus Next Gen. Attenzione poi a quello che è il nome per sostituirlo. La Juventus punterebbe sempre su un ex bianconero e, nel leggendario nome di Leonardo Bonucci, potrebbe vedersi il sostituto. Occhio perché lui, così come Andrea Barzagli, ha il patentino da allenatore e può già allenare in Serie C. In questo momento, tra i due, il libero dagli impegni risulta essere Barzagli, perché Bonucci è impiegato come collaboratore all’interno della Federazione dell’Italia. La figura di Giorgio Chiellini, interna alla Juventus, potrebbe “pesare” su tale scelta, in merito al sostituto di Montero, verso l’esonero dalla Juventus Next Gen.

Ultime Juve: dimissioni possibili, le ipotesi sono diverse sul sostituto

Le ipotesi sono diverse in ogni caso, per il sostituto in panchina alla Juve Next Gen. Figura, infatti, anche il nome di Brambilla. E oltretutto potrebbe non essere esclusa la richiesta di dimissioni da parte del tecnico, che risolverebbe così la situazione legata al suo contratto. Al posto di Montero, da capire chi finirà sulla panchina dei bianconeri, per vedere una risalita in classifica dopo un avvio shock in Serie C.