Dilemma Yildiz, per Motta è un problema: soluzione drastica

Kenan Yildiz è sicuramente uno dei calciatori migliori della Juventus e dell’intera Serie A ma per Thiago Motta è un problema.

L’attaccante turco è ancora giovanissimo ma già vive grandissime responsabilità che gli derivano dalla fiducia che la società ha voluto mostrargli all’inizio della stagione. Con un rinnovo molto importante e con la maglia numero 10 è diventato uno dei calciatori più chiacchierati dell’estate e soprattutto uno di quelli maggiormente tenuti in considerazione a livello internazionale.

Il nome di Yildiz sta iniziando a diventare molto importante per il popoli juventino ma con Thiago Motta non sempre riesce a trovare la strada giusta per riuscire ad esprimersi al meglio.

Juventus, nasce il problema Yildiz: le ultime

La doppietta di Yildiz contro l’Inter per il 4-4 finale di San Siro ha fatto sì che si tornasse a parlare del talento turco in maniera molto positiva e per un futuro estremamente migliore. Il suo modo di stare in campo è estremamente moderno, ovviamente, ma non sono mai mancati i confronti con il passato, glorioso, della Juve, soprattutto parlando di Alex Del Piero.

La Juventus si gode il talento di Yildiz e vuole fare in modo che il classe 2005 possa essere sempre più importante in bianconero ma dovrà pian piano fare dei passi in avanti importanti per riuscire a diventare sempre più forte.

Nelle ultime partite, però, Kenan Yildiz è partito dalla panchina e per questo motivo sono iniziate le prime critiche forti anche per Thiago Motta.

Yildiz cambia ruolo alla Juventus: il motivo

Thiago Motta non ha schierato Yildiz nelle ultime partite, preferendogli Timothy Weah, sempre a segno contro Inter e parma e sempre pronto a fare la differenza e prendersi il posto da titolare. La mancata titolarità di Yildiz ha creato dissapori e critiche nell’ambiente juventino e ora l’allenatore è sotto accusa.

Secondo quanto riferisce Franco Leonetti ai microfoni di calciomercato.it, ora per Kenan Yildiz ci può essere un nuovo ruolo. “A Torino sono in corso delle valutazioni tattiche su Yildiz“, ha riferito il giornalista e per questo c’è da aspettarsi un cambio tattico importante.

Evidentemente Thiago Motta vorrà utilizzare Kenan Yildiz alle spalle di Dusan Vlahovic, in modo da farlo diventare un rifinitore puro e permettere anche al 9 bianconero di essere più pericoloso e avere maggiori chance.

Yildiz da numero 10 con la 10: come cambia la Juventus

La Juventus può cambiare leggermente abito tattico per far sì che anche Kenan Yildiz possa esprimersi al meglio e non essere semplicemente relegato ad attaccante di fascia. Non ha la corsa e le caratteristiche giuste per essere determinante in quella posizione per 90 minuti e quindi ora può cambiare.

Kenan Yildiz può iniziare ad agire da vero numero 10, come recita la sua maglia e come è giusto che sia. Thiago Motta ora vuole iniziare a fare sul serio e per questo vuole cambiare vestito tattico al turco.