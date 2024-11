Colpo a sorpresa dagli svincolati: prendono Sergio Ramos

Ancora senza squadra dopo l’addio al Siviglia, Sergio Ramos avrebbe finalmente trovato sistemazione per questa stagione (e le prossime).

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrale spagnolo starebbe definendo gli ultimi dettagli dell’accorso con la squadra che lo accoglierà a brevissimo, e dove cercherà di portare tutta la sua esperienza e carisma. Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme sui contratti potrebbe accadere di tutto, anche perché Sergio Ramos sarebbe il desiderio di tantissime squadre, europee e non, ma l’impressione è che si stia viaggiando oramai in una direzione ben precisa, che vedrà alla fine l’ex Real Madrid legarsi a questa storica compagine mondiale.

Stanno prendendo Sergio Ramos: accordo ad un passo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sergio Ramos, ancora senza squadra dopo essersi separato dal Siviglia al termine della scorsa stagione. Presto, però, il difensore spagnolo potrebbe cambiare la voce da “free agent” ad “occupato“, visto che nelle scorse ore si sarebbero intensificati i contatti con una delle più importanti squadre del mondo.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero diverse condizioni importanti da prendere in considerazione prima di redarre ogni forma di accordo, ma l’impressione è che la voglia di tornare in campo di Sergio Ramos possa portarlo a mettere da parte tutti i suoi capricci. Situazione che inevitabilmente gioca a favore di qualsiasi squadra interessata, con una in particolare che addirittura starebbe spingendo il piede sull’acceleratore per mettere a disposizione dell’allenatore l’ex Real Madrid già a partire dalla prossima stagione.

Stando dunque a quanto riportato da fichajes.net, il Boca Juniors sogna Sergio Ramos, che nel frattempo avrebbe dato massima disponibilità al trasferito in Argentina, preferendo la destinazione sudamericana a quella saudita, qatariota o addirittura egiziana, visto che per lui nel corso di queste settimane si sarebbero mossi con insistenza club di questo genere, pronti a riempire d’oro lo spagnolo pur di strappare un suo sì che, a questo punto, potrebbe non arrivare mai.

Sergio Ramos firma subito: i dettagli

Sergio Ramos potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors. O almeno questo è il sogno che starebbero maturando dalle parti della Bombonera, dopo che la dirigenza Xeneizes ha contattato giocare ed agente per sondare in maniera piuttosto timida il terreno, trovandolo alla fine fertile.

Per questo motivo nei prossimi giorni le parti potrebbero approfondire i discorsi per arrivare, perché no, ad un accordo finale, che permetterebbe a Sergio Ramos di tornare ad essere protagonista mentre al Boca di inserire nello spogliatoio un profilo di esperienza e qualità internazionale che non può fare altro che aiutare la squadra a compiere il definitivo salto di qualità che nel corso di questa stagione è mancato. Al momento non si è ancora parlato di soldi, ma considerati i 38 anni, lo spagnolo potrebbe firmare con i Xeneizes un contratto annuale, fino al 31 dicembre 2025. Staremo a vedere.