Calciomercato: è fatta per Sergio Ramos, l’hanno convinto

Ancora senza squadra dopo l’addio al Siviglia, Sergio Ramos sembrerebbe aver finalmente trovato sistemazione per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il difensore spagnolo si sarebbe convinto nel momento in cui ha visto squillare il suo telefono. Fino a qualche settimana fa uno scenario del genere era impensabile, ma il grave infortunio di un suo ex compagno di squadra ha inevitabilmente accelerato le pratiche, con gli agenti di Ramos in stretto contatto con la dirigenza per trovare una quadra sull’accordo finale.

A fronte di questo sembrerebbe essere prematuro parlare di fumata bianca, ma le cose potrebbero velocemente cambiare da qui a qualche giorno.

È fatta per Sergio Ramos: ritorno a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sergio Ramos, senza squadra dopo essere stato svincolato dal Siviglia al termine della passata stagione. Nonostante l’età, caratteristica che non gioca decisamente a favore dello spagnolo, il difensore classe ’86 è stato comunque accostato a diverse squadre di livello nel corso di questi mesi, ma nessuna di queste è arrivata ad affondare su di lui il colpo decisivo. Fino ad oggi.

Stando alle ultime notizie, infatti, alla disperata ricerca di un nuovo difensore dopo il grave infortunio del capitano, la dirigenza avrebbe messo gli occhi proprio su Sergio Ramos, che nel corso della stagione potrebbe tornare più che utile all’allenatore come riserva di lusso. Da capire adesso se questo discorso andrà o meno in porto, ma l’impressione è che ci siano delle buoni possibilità che questo scenario si realizzi, anche perché lo spagnolo difficilmente si lascerebbe scappare un’opportunità del genere.

Stando infatti a quanto riportato da ESPN, a fronte del grave infortunio di Dani Carvajal, il Real Madrid sarebbe pensando di ingaggiare a 3 anni dall’addio Sergio Ramos, visto e considerato che lo spagnolo non avrebbe bisogno di adattarsi né all’ambiente né tantomeno all’allenatore, Carlo Ancelotti, considerato il suo glorioso passato con la maglia dei Blancos.

Prendono Sergio Ramos: le ultime

Sergio Ramos sembrerebbe essere l’ultima idea del Real Madrid per andare a completare la difesa dopo il grave infortunio di Dani Carvajal. Questo è quanto riportato nelle scorse ore da ESPN, prontamente smentito però da Marca che invece si è esposto in tutt’altro senso, facendo il nome del vero difensore sul quale starebbe lavorando Florentino Perez.

Stando al noto portale di notizia iberico, infatti, per sostituire Carvajal il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul giovane astro nascente del calcio brasiliano Vitor Reis, difensore classe 2006 sul quale ci sarebbe la forte concorrenza di PSG e Manchester United, e per il quale il Palmeiras chiede almeno 100 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria.