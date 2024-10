Il Torino smentisce, RedBull compra un altro club di Serie A

La RedBull vuole entrare a far parte della Serie A con l’acquisto di un club per iniziare a mettere radici nel calcio italiano.

L’arrivo di Jurgen Klopp come consulente per la valorizzazione del brand e per far sì che si possa espandere ancora di più e meglio a livello intercontinentale ha portato al forte interesse per la Serie A. Nelle scorse ore si è parlato della possibile cessione del Torino di Urbano Cairo al fondo RedBull, con tutti i tifosi che hanno espresso parere positivo per l’acquisto del club granata.

Ma non c’è solo il Torino nelle idee di RedBull: si fa viva un’altra pista che porta all’acquisto di un altro club di Serie A.

Redbull in Serie A: non comprerà il Torino

Il Torino è nel mirino della RedBull ma il club granata non sarà la società che passerà al gruppo austriaco che ha già molti altri club in giro per il mondo e sta cercando altre società da affiliare al proprio raggio di azione, partendo proprio dalla Serie A.

Urbano Cairo ha smentito nettamente le voci di un possibile passaggio del Torino alla RedBull, definendole vere e proprie “fake news”, atte solo a destabilizzare l’ambiente granata e non al racconto delle reali notizie che ci sono in casa granata.

Il futuro del Torino sarà ancora nelle mani di Cairo ma la RedBull vuole comunque approdare in Serie A e sta cambiando obiettivo princiapale.

Serie A, la RedBull ha scelto il nuovo club: vuole subito il top

La RedBull vuole assolutamente approdare in Serie A. Il colosso austriaco che ha già squadre importanti come il Salisburgo e il Lipsia, vede nel calcio italiano il prossimo sbocco europeo di un certo livello e vuole mettere radici per far sì che molto preso il suo polmone europeo possa diventare sempre più imponente.

Detto del Torino che non passerà alla RedBull perché Cairo non ha alcuna intenzione di mollare, il prossimo club che piace è la Lazio di Claudio Lotito.

La RedBull vuole la Lazio, sta iniziando a valutare un’offerta molto seria per i biancocelesti, club quotato anche in Borsa, con Lotito che potrebbe decidere di farsi da parte dopo anni di sali e scendi dalla vetta della classifica e con i tifosi che ora chiedono a gran voce il suo addio.

La Lazio a RedBull: Lotito non ha una cifra

La Lazio è in vendita? Secondo le ultime parole di Lotito no, non ci sono chance di nessun genere che il club romano possa essere ceduto nel breve termine e quindi per RedBull sarà complicato trovare un eventuale accordo.

E sarà complicato anche formulare un’offerta reale perché Claudio Lotito non ha in mente neppure una cifra per la quale potrebbe vacillare e decidere di farsi da parte.