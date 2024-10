Tragedia nel turno infrasettimanale: rinviate due partite

Tragedia e shock, prima del turno infrasettimanale. Questa, porta al rinvio di due partite.

È successo con le 52 vittime dell’alluvione, che portano la Federazione a prendere dei seri provvedimenti, con due partite che sono state fermate e rinviate a causa di quanto accaduto.

Da una parte c’è l’impossibilità di raggiungere il posto, a causa degli eventi atmosferici. E dall’altra c’è la sensibilizzazione proprio per quanto accaduto, con il numero delle vittime che purtroppo sta crescendo minuto dopo minuto e si spera che, tra i dispersi, non aumenti ancor di più la quantità di vittime che stanno venendo fuori.

La tragedia ferma il calcio nel turno infrasettimanale

Il calcio si ferma, anche se parzialmente, per quanto accaduto. Si racconta di un alluvione che ha portato alla tragedia, vera e propria, con parte del Paese in ginocchio sulla situazione venuta fuori proprio nel corso di questo turno infrasettimanale.

In Serie A si gioca il turno che vede già andate le tre partite e con le restanti sette che si giocheranno tra la serata di mercoledì e giovedì. In Europa invece si giocano prevalentemente le coppe in questo turno infrasettimanale, con la Coppa inglese da una parte e quella spagnola dall’altra, tra le principali.

È per quanto riguarda la Copa del Rey che le cose si sono complicate, a causa della tragedia terribile che ha colpito la Spagna o comunque parte della penisola iberica. Pertanto, almeno due partite, sono state già ufficialmente rinviate a causa dell’alluvione che ha colpito il Paese, mettendolo letteralmente in ginocchio.

Alluvione e tragedia: due partite sospese, cos’è successo

A riportare la notizia sui rinvii di due partite, l’emittente di Sky Sport, che ha così annunciato che il calcio si ferma. Succede in Spagna, lì dove la Federazione ha ben pensato di annullare gli eventi, a causa della tragedia. Si è tanto discusso in questi ultimi giorni sul rinvio di Bologna-Milan che, per fortuna, non ha portato a catastrofi e tragedie di questo tipo.

Tra Valencia e Albacete, in particolare per quanto riguarda la città di Letur, si contano almeno 52 vittime secondo quanto riferito dalla stessa fonte, che svela così ciò che ha diffuso il Centro di coordinazione operativa del Ministero dell’Interno, sulla situazione alluvione. Si spera, col calcio che si ferma per tale evento, che il numero delle vittime non aumenti.

Il messaggio di Real, Atletico e Barcellona: tutti uniti nella tragedia

Una tragedia enorme per la Spagna, con i principali club della Federazione che hanno mandato forti messaggi di solidarietà, dando il loro contributo anche per quanto riguarda un aiuto economico per i bisognosi, dei posti che sono stati colpiti dall’evento catastrofico legato agli effetti meteorologici. Il calcio si ferma nei posti dove sarà impraticabile la partita. Vale per le partite tra Parla Escuela-Valencia e Pontevedra-Levante, nella competizione della Coppa del Re, ufficialmente rinviate.