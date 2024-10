Rinvio Bologna-Milan, scelta fatta: data, orario e stadio

Bologna Milan, rinvio o si gioca? E’ questo il dilemma che affligge l’intera Serie A e tutti i tifosi che osservano molto interessati la vicenda, anche quelli delle altre squadre.

Perché il rinvio Bologna Milan potrebbe aprire a scenari davvero importanti, come su tutti le squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders che a quel punto slitterebbero nel big match contro il Napoli e il club rossonero non ha nessuna intenzione di perdere i suoi due talenti per una gara così importante.

Attenzione quindi alla svolta che può arrivare da un momento all’altro perché è proprio in queste ore che c’è l’incontro decisivo per prendere una scelta che però sembra già essere stata fatta. Perché Bologna Milan si gioca per la Lega Serie A, mentre per il Sindaco della città di Bologna che sta attraversando un momento delicato dopo l’alluvione non si deve giocare.

Rinvio Bologna Milan, quando si gioca

In un primo momento è stata rinviata Bologna Milan con una decisione clamorosa presa dal Sindaco della città in autonomia senza però consultare il prefetto e la Lega, che subito dopo ha risposto con un duro messaggio: Bologna Milan si gioca o ci sarà sconfitta a tavolino per 0-3 per il Bologna.

Ora arrivano delle novità davvero importanti in merito a questa situazione che si è venuta a creare. Perché la partita Bologna Milan si giocherà ma bisogna ancora rendere ufficiali delle decisioni. Nessun rinvio per Bologna Milan, con la gara che si disputerà regolarmente in questo turno di campionato e sempre nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 18:00.

Secondo le ultime notizie però ora si sta decidendo se far giocare Bologna Milan in un altro stadio, perché in questo momento la città di Bologna è impegnata con i soccorsi e tutti i cittadini a liberarsi dal fango che ha colpito la città dopo la fortissima alluvione.

Anche la zona dello stadio è fortemente interessata e per questo Bologna Milan si gioca a porte vuote o in un’altra città secondo la Lega. In queste ore l’ufficialità con Como che sembra lo stadio principalmente indiziato per l’accordo definitivo. Per raggiungere nel modo più veloce Como da Bologna si può in treno per una durata di circa 2 ore. Aspettiamo in queste prossime ore l’annuncio ufficiale in merito a questa vicenda che resta molto spinosa e delicata in Italia e per la città emiliana.