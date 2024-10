Lite negli spogliatoi, Juric rompe il silenzio: ecco cosa è successo

Sono stati giorni complessi, quelli passati a Trigoria. Giorni di lite, con tutto che è emerso per voce diretta di Ivan Juric.

Ha preferito non nascondersi, ha rotto il silenzio Ivan Juric, svelando tutto quello che è successo e che è conseguito a Fiorentina-Roma, gara che ha visto la Roma uscire dal campo in maniera quasi indegna, per il risultato ottenuto. Un qualcosa che il popolo giallorosso non merita. E lo dice a gran voce la Roma, per parole di Juric, ma anche per quanto detto a Trigoria dai giocatori, a confronto con una frangia di tifoseria.

Ha voglia di risollevarsi, come si suol dire è dal fondo che si riparte. E lo spiega proprio Ivan Juric, tecnico croato che ha parlato in conferenza stampa, nel giorno di vigilia di Roma-Torino, gara che oltretutto per lui risulta essere delicata, per il suo passato.

Juric rompe il silenzio: la verità sulla lite con i giocatori

Lite negli spogliatoi, ha spiegato Ivan Juric cos’è successo tra lui e i calciatori, dopo i famosi 40 giorni di lavoro che sono stati letteralmente “buttati nel ce**o”, secondo il tecnico croato che ha così definito la debacle di Firenze.

Non si è sottratto alle domande, dopo le voci che erano circolate su quanto successo a Firenze. Da una parte il mancato rientro in campo, nel secondo tempo, dei sostituiti Mancini e Cristante – Angelino avrebbe raggiunto la panchina nel bel mezzo del secondo tempo -, dall’altra la lite negli spogliatoi.

Voci riguardanti la Roma, dalla Capitale, erano andate oltre ciò che è “consentito sapere”, all’interno di uno spogliatoio. Le parole di Juric però non lasciano dubbi sulla lite, anche in maniera netta, che è stata svelata: “Meglio che sia successo adesso, sono stati due giorni di liti pesanti. Meglio ora, che più in là, è uscito fuori qualcosa che si era accumulato. E lo preferisco, invece di sentire dietro le voci, alle spalle”.

Le parole di Juric in conferenza: com’è stato il post-Fiorentina

Ne parla apertamente Ivan Juric, spiegando cosa non è andato per il verso giusto, in Fiorentina-Roma. Ecco cos’ha detto: “Mi aspettavo un passo in avanti dopo il lavoro che avevamo fatto, ma l’ho visto dalle immagini, dai video sulla partita, abbiamo avuto un crollo emotivo. Anche il Milan tempo fa perse 5-1 contro l’Atalanta, poi scattò qualcosa in loro. Mi auguro che queste liti, questi momenti, possano indirizzarci ad addrizzare la barca. Deve essere una svolta questo Fiorentina-Roma”.

Juric sull’esonero: “Non ci penso proprio”

Alle domande sull’esonero, per Ivan Juric, il tecnico risponde per le righe ai giornalisti presenti in sala: “Mi fate queste domande sempre, ciclicamente. Faccio il mio lavoro, poi quello che succede, succede. Mourinho non convocò 4 giocatori dopo il Bodo? La Rosa della Roma non può permettersi queste esclusioni, porteremo dentro tutti. Facciamo presente quello che dobbiamo fare in questo momento, preferisco non escludere nessuno”.