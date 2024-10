Roma, esonero Juric: niente De Rossi, un altro nome scelto

Ultimatum a Ivan Juric che rischia l’esonero alla Roma con la scelta del nuovo allenatore che può arrivare subito e tra i nomi del sostituto ora c’è uno a sorpresa.

Brutte notizie a Roma per una situazione da gestire di grande difficoltà. Perché ci sono delle notizie importanti che riguardano quello che è accaduto nelle ultime settimane. Prima l’esonero di De Rossi che ha creato una spaccatura interna nel club con la squadra e anche con tutto l’ambiente. Poi la scelta di Juric come suo sostituto che però non sta per niente facendo bene, anzi.

Dopo una prima vittoria convincente all’esordio con l’Udinese poi una a grande fatica e fortunosa anche con il Venezia, poi una serie di risultati negativi e anche pesanti da gestire con una contestazione inevitabile da parte di tutto l’ambiente che chiede una scossa alla squadra.

Tifosi infuriati con i propri giocatori per i continui cambi di allenatore e ora anche Juric rischia l’esonero a Roma. La proprietà prende tempo ma nello spogliatoio c’è un’aria davvero pesantissima da gestire. La sconfitta con la Fiorentina per 5-1 è un punto di non ritorno e per questo motivo che ora si può pensare ad un altro cambio.

Roma, esonero Juric: chi sarà il nuovo allenatore

Come confermato da Sky Sport non ci sarà nessun ritorno di De Rossi in panchina per la Roma con l’esonero di Juric, perché la proprietà non è convinta di chiamare nuovamente l’ex giovane allenatore per uscire da questa situazione.

Un momento complicato da gestire ma allora chi sarà il nuovo allenatore della Roma con l’esonero di Juric? Secondo le ultime notizie che arrivano pare che la società è pronta a fare una scelta definitiva e ci sono diverse situazioni però da gestire.

Perché i nomi di Terzic e Sarri sembrano impraticabili, quindi ora la società dovrà cercare di non sbagliare. Intanto, ci sarà l’ultima occasione per Juric per evitare l’esonero ma sembra difficile pensare che la Roma possa confermarlo. Ancora nessun contatto con Allegri che potrebbe essere disposto ad accettare la sfida.

Oltre alla chiamata di Allegri però la Roma può giocarsi anche la carta di un altro ex allenatore giallorosso e molto esperto come Claudio Ranieri, che potrebbe essere accolto con grande entusiasmo dalla piazza e lo spogliatoio, per cercare di traghettare il club fino a fine stagione all’ennesima impresa.