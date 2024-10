Caos totale, il nuovo allenatore rifiuta e si dimette: rossoneri nei guai

Il calcio italiano è continuamente al centro di clamorosi retroscena che riguardano gli allenatori: il tecnico ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Ci sono molte situazioni controverse per quel che riguarda il calcio italiano che in tutte le categorie vive momenti davvero imbarazzanti e di cattivo gusto che stanno portando i club a difficoltà enormi. Ci sono alcuni aspetti che stanno condizionando l’esito dei campionati e non si riesce a trovare la quadra per riuscire a migliorare la situazione attuale e la classifica che inizia a fari sempre più difficile.

In più ci sono molti club che vivono anche periodi finanziari davvero difficili da gestire e che stanno portando a ulteriori problemi di gestione del gruppo squadra che non si aspettava questa situazione.

Dimissioni e nuovo allenatore: la scelta del club

Dalla Serie A alla Serie C ci sono grossi problemi di gestione dei club. Grandi o piccoli che siano, ogni società ha i suoi “drammi” da risolvere e per questo ora si è arrivati nel momento peggiore della stagione perché alcune squadre vedono già andare in frantumi i progetti che erano stati costruiti fino a pochi mesi fa e altre non riescono a reggere il peso delle aspettative.

Nei giorni scorsi c’è stata una nuova ondata di difficoltà enormi. L’allenatore ha deciso di dimettersi e di lasciare con effetto immediato l’incarico e il club non ha potuto fare altro che accettare senza potersi opporre.

In casa Foggia la situazione è estremamente complicata: dopo le dimissioni di Ezio Capuano la società ha richiamato Massimo Brambilla.

Brambilla-Foggia: rifiuta l’incarico e si dimette

Il ritorno di Brambilla al Foggia risolve tutti i problemi? Decisamente no, anzi li aumenta pure. Sì perché Massimo Brambilla, che era ancora sotto contratto con il Foggia dopo l’esonero, ha deciso di rifiutare il ritorno in panchina e ha rassegnato le dimissioni.

“Brambilla ha rifiutato l’incarico e di conseguenza ha rassegnato le sue dimissioni che il club rossonero ha accettato senza riserva“, ha comunicato il club rossonero sui propri canali ufficiali, andando ad aumentare la rabbia dei tifosi che ora non ne possono più di vivere una situazione così complessa.

Se in Serie A i problemi per alcuni allenatori sembrano quasi impossibili da risolvere, in Serie C la situazione del Foggia sta clamorosamente sfuggendo di mano e rischia di portare con sé effetti assai negativi.

Nuovo allenatore Foggia: ecco chi hanno scelto

Il no di Massimo Brambilla al Foggia con le conseguenti dimissioni immediate hanno messo in pericolo il futuro del Foggia. La squadra è al sedicesimo posto e rischia la retrocessione in Serie D, che significherebbe fallimento totale dopo le promesse fatte e non mantenute dalla società.

“La squadra in vista dell’imminente match con il Cerignola è affidata temporaneamente a Mister Zangla“, ha annunciato il Foggia ma l’ira dei tifosi si sta spingendo ormai molto in là e sono previste polemiche veementi.